"Під матрацом" або в банку: у німців на руках більше шести трильйонів євро

Як повідомив німецький федеральний банк - Bundesbank - заощадження жителів Німеччини за третій квартал 2018 року збільшилися на 76 мільярдів євро і становили загалом більше шести трильйонів євро. Це шістка з дванадцятьма нулями! Крім того, тут не враховуються дванадцять з половиною мільярдів німецьких марок, на зміну яким прийшла валюта євро. Ці мільярди в банкнотах і монетах досі не обміняли на євро, хоча це й зараз ще можна зробити.

Надають перевагу готівці

Німецький федеральний банк не врахував і гроші, вкладені в нерухомість, яка, до речі, постійно дорожчає. За його підрахунками, у німців на руках, по-перше, готівкові кошти, до яких Bundesbank відніс і накопичення на банківських рахунках - як поточних, так і строкових. І хоча визначення "на руках" тут умовне, але побоюватися за те, що ці гроші пропадуть, не треба: вклади застраховані. І їх у будь-який момент без втрат можна зняти з рахунку. Саме тому німці віддають перевагу такій формі заощаджень у порівнянні з акціями або інвестиційними фондами.

Готівкою і в банках у жителів Німеччини зберігаються майже два з половиною трильйони євро. Дещо менше вони вклали також у дуже надійне, але довгострокове страхування життя. Що стосується акцій, то тут німці обережніші: майже 644 мільярди євро плюс близько 596 мільярдів, вкладених в інвестиційні фонди.

У "плюс" Bundesbank зарахував і кредити, які німці останнім часом особливо охоче беруть, адже відсотки за кредитами зараз рекордно низькі: зазвичай від одного до двох з половиною відсотків річних. Це що стосується споживчих кредитів. А іпотечну позику на купівлю квартири або будівництво будинку можна взяти під менше ніж два відсотки річних.

Мінус борги

Німецький федеральний банк прискіпливо підсумував також всі борги німців і всі їхні грошові зобов'язання. І зробив висновок, що в результаті у жителів Німеччини відкладено 4277 мільярдів євро "чистими". Щоправда, даних про те, як саме розподіляється грошове майно серед населення країни, немає.