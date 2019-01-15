 ″Під матрацом″ або в банку: у німців на руках більше шести трильйонів євро | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.01.2019

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Економіка

"Під матрацом" або в банку: у німців на руках більше шести трильйонів євро

Німці, як відомо, народ багатий і ощадливий. Але до якої міри, - це для багатьох виявилося сюрпризом.

Німці досі масово зберігають гроші готівкою або на рахунку в банку

Німці досі масово зберігають гроші готівкою або на рахунку в банку

Як повідомив німецький федеральний банк - Bundesbank - заощадження жителів Німеччини за третій квартал 2018 року збільшилися на 76 мільярдів євро і становили загалом більше шести трильйонів євро. Це шістка з дванадцятьма нулями! Крім того, тут не враховуються дванадцять з половиною мільярдів німецьких марок, на зміну яким прийшла валюта євро. Ці мільярди в банкнотах і монетах досі не обміняли на євро, хоча це й зараз ще можна зробити.

Надають перевагу готівці

Німецький федеральний банк не врахував і гроші, вкладені в нерухомість, яка, до речі, постійно дорожчає. За його підрахунками, у німців на руках, по-перше, готівкові кошти, до яких Bundesbank відніс і накопичення на банківських рахунках - як поточних, так і строкових. І хоча визначення "на руках" тут умовне, але побоюватися за те, що ці гроші пропадуть, не треба: вклади застраховані. І їх у будь-який момент без втрат можна зняти з рахунку. Саме тому німці віддають перевагу такій формі заощаджень у порівнянні з акціями або інвестиційними фондами.

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Через 17 років після запровадження євро у ФРН на руках у населення залишаються мільйони старих купюр німецьких марок і мільярди монет. Загальна вартість німецьких марок, що зберігаються у населення, - 12,55 мільярда. (10.12.2018)

Готівкою і в банках у жителів Німеччини зберігаються майже два з половиною трильйони євро. Дещо менше вони вклали також у дуже надійне, але довгострокове страхування життя. Що стосується акцій, то тут німці обережніші: майже 644 мільярди євро плюс близько 596 мільярдів, вкладених в інвестиційні фонди.

У "плюс" Bundesbank зарахував і кредити, які німці останнім часом особливо охоче беруть, адже відсотки за кредитами зараз рекордно низькі: зазвичай від одного до двох з половиною відсотків річних. Це що стосується споживчих кредитів. А іпотечну позику на купівлю квартири або будівництво будинку можна взяти під менше ніж два відсотки річних.

Мінус борги

Німецький федеральний банк прискіпливо підсумував також всі борги німців і всі їхні грошові зобов'язання. І зробив висновок, що в результаті у жителів Німеччини відкладено 4277 мільярдів євро "чистими". Щоправда, даних про те, як саме розподіляється грошове майно серед населення країни, немає.

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Німці досі масово зберігають гроші готівкою або на рахунку в банку

У німців на руках більше шести трильйонів євро

Німці, як відомо, народ багатий і ощадливий. Але до якої міри, - це для багатьох виявилося сюрпризом. 

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