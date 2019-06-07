Підтримка ХДС/ХСС у Німеччині впала до історичного мінімуму

За останній тиждень рівень підтримки у Німеччині сестринських партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) впав до найнижчого показника в історії. Зараз їх підтримують лише 24 відсотки виборців, що на два відсоткових пункти нижче, ніж тиждень тому. Про це йдеться в опублікованих у суботу, 8 червня, результатах опитування соціологічного центру Forsa, проведеного на замовлення телеканалів RTL та ntv.

Тим часом рейтинг партії "Союз 90/Зелені", яка зараз має найвищий рівень підтримки серед респондентів, залишився на рівні 27 відсотків. Підтримка Соціал-демократичної партії Німеччини, відповідно до оприлюднених даних, становить 12 відсотків, що є найнижчим рівнем за останні роки. Стільки ж має правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", яка за тиждень покращила свій рейтинг на один відсотковий пункт.

За ними йдуть Ліва партія та Вільна демократична партія, яких підтримують по вісім відсотків виборців. Інші партії разом мають підтримку дев'яти відсотків респондентів.

Нагадаємо, німецькі Зелені стали головними тріумфаторами на виборах до Європарламенту, які у ФРН відбулися 26 травня. У порівнянні з останніми виборами 2014 року ця партія покращила свій результат удвічі, набравши 20,5 відсотка голосів. Блок ХДС/ХСС отримав 28,9 відсотка, а СДПН - 15,8 відсотка. Тиждень тому Зелені вперше посіли перше місце за популярністю серед виборців.