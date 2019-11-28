Підтримка дій Зеленського зменшується - опитування

Заяви та дії українського президента не підтримують 45 відсотків українців, свідчать результати опитування КМІС. Ця частка вперше за час президентства перевершила частку тих, хто схвалює дії Зеленського.
Частка українців, які не схвалюють дії і заяви президента Володимира Зеленського, за останній місяць суттєво зросла. За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у червні, про несхвалення дій Зеленського заявили 45 відсотків респондентів, тоді як підтримують його заяви та дії 38 відсотків опитаних. Результати опитування були оприлюднені в понеділок, 29 червня.
При цьому в травні ці цифри суттєво відрізнялися: тоді дії президента схвалювали 47 відсотків опитаних, а не підтримували - 37 відсотків респондентів.
КМІС зазначає, що різниця між часткою тих, хто схвалює дії і заяви президента, і часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від'ємною і становила сім процентних пунктів.
Справи проти Порошенка
Соціологи поцікавилися у респондентів думкою і щодо справ, відкритих проти колишнього президента Петра Порошенка. Більш ніж половина опитаних - 51 відсоток - вважають, що розслідування кримінальних справ проти Порошенка є покаранням за порушення ним закону і боротьбою за справедливість. Водночас 30 відсотків називають провадження проти експрезидента політичним переслідуванням. Ще 19 відсотків сказали, що їм важко визначитися з позицією.
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КМІС проводив опитування з 20 по 23 червня методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не увійшли анексований Росією півострів Крим, а також окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено дві тисячі інтерв'ю.