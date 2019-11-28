Підтримка дій Зеленського зменшується - опитування

Частка українців, які не схвалюють дії і заяви президента Володимира Зеленського, за останній місяць суттєво зросла. За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у червні, про несхвалення дій Зеленського заявили 45 відсотків респондентів, тоді як підтримують його заяви та дії 38 відсотків опитаних. Результати опитування були оприлюднені в понеділок, 29 червня.

При цьому в травні ці цифри суттєво відрізнялися: тоді дії президента схвалювали 47 відсотків опитаних, а не підтримували - 37 відсотків респондентів.

КМІС зазначає, що різниця між часткою тих, хто схвалює дії і заяви президента, і часткою тих, хто не схвалює, вперше за останній рік стала від'ємною і становила сім процентних пунктів.

Справи проти Порошенка

Соціологи поцікавилися у респондентів думкою і щодо справ, відкритих проти колишнього президента Петра Порошенка. Більш ніж половина опитаних - 51 відсоток - вважають, що розслідування кримінальних справ проти Порошенка є покаранням за порушення ним закону і боротьбою за справедливість. Водночас 30 відсотків називають провадження проти експрезидента політичним переслідуванням. Ще 19 відсотків сказали, що їм важко визначитися з позицією.

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КМІС проводив опитування з 20 по 23 червня методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не увійшли анексований Росією півострів Крим, а також окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено дві тисячі інтерв'ю.