 Підпал угорського центру в Ужгороді: організатора засудили у Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2020

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Підпал угорського центру в Ужгороді: організатора засудили у Польщі

У Польщі до трьох років в'язниці засудили праворадикала, що організував підпал угорського культурного центру в Ужгороді. Засуджений взяв на себе відповідальність за планування злочину.

Підпал угорського центру в Ужгороді відбувся у лютому 2018 року та частково зруйнував будівлю центру

Підпал угорського центру в Ужгороді відбувся у лютому 2018 року та частково зруйнував будівлю центру

За організацію підпалу товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді польській суд засудив до трьох років ув'язнення громадянина Польщі Міхала П. Про відповідне рішення суду, винесене у понеділок, 23 березня, повідомляє інформаційне агентство AFP із посиланням на місцеві ЗМІ.

За повідомленням агентства, проросійськи та праворадикально налаштований молодий чоловік взяв на себе відповідальність за планування злочину, який було здійснено у лютому 2018 року. Внаслідок підпалу ніхто не постраждав, але диверсія призвела до часткового руйнування будівлі культурного центру.

Міхала П. та ще двох поляків-праворадикалів, які були виконавцями підпалу, заарештували у Польщі незабаром після здійснення злочину на Закарпатті. Однак виконавці злочину отримали м'якіші вироки: один з них проведе у в'язниці рік, інший - отримав два роки умовного терміну та буде змушений виконувати громадські роботи.

Фінансування з Німеччини

Під час слідства організатор повідомив, що за здійснення нападу на угорський центр заплатив німецький журналіст Мануель Оксенрайтер (Manuel Ochsenreiter), який був референтом одного з депутатів Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АнД) Маркуса Фронмаєра (Markus Frohnmaier). Втім обидва відкидали в коментарях німецьким ЗМІ будь-яку причетність до правопорушення.

За словами Міхала П., відповідальність за підпал мали покласти на українських праворадикалів. Виконавці злочину не лише підпалили будівлю, але вкрили її стіни свастиками та іншою неонацистською символікою.

Мануель Оксенрайтер працював на депутата Бундестагу від правопопулістської Альтернативи для Німеччини

Мануель Оксенрайтер (на фото) працював на депутата Бундестагу від правопопулістської "Альтернативи для Німеччини"

За даними німецьких ЗМІ, Оксентрайтер неодноразово зустрічався з російським філософом Олександром Дугіним, який відомий своїми правоекстремістькими поглядами, зокрема вони співпрацювали у центрі Katehon. Оксенрайтер також адміністрував німецьку сторінку центру Katehon у соціальній мережі Facebook. Як встановили журналісти ARD та t-online.de, головою наглядової ради Katehon є російський мільярдер Костянтин Малофєєв.

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Малофєєв також відомий у ЄС, США та Україні тим, що фінансово підтримує сепаратистів в українському Донбасі. Саме через фінансову підтримку невизнаних республік на сході України він перебуває у санкційних списках ЄС.

Підпал на тлі загострення з Угорщиною

Атака на товариство угорської культури Закарпаття в Ужгороді відбулася на тлі напруження взаємин між Києвом і Будапештом через суперечки, пов'язані з законодавчими нормами щодо мови шкільного навчання.

Українське МЗС засудило тоді цей інцидент як "провокацію" та "засіб розпалення ненависті та міжнаціональної ворожнечі". При цьому до спроби підпалити центр відбувалися у лютому 2018 року й раніше.

Угорське міністерство закордонних справ викликало тоді через інцидент амбасадорку України в Угорщині, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявляв, що в Україні "зростають екстремістські ідеї" та зазначив, що євроатлантичні прагнення Києва не можуть здійснитися без приборкання радикалів та поваги до прав нацменшин.

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