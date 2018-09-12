Підозрювані в отруєнні Скрипалів назвали себе туристами

"Ми справді ті, кого показували - Руслан Боширов і Олександр Петров", - заявили в інтерв'ю російському телеканалу RT в четвер, 13 вересня, чоловіки, підозрювані в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. Петров і Боширов розповіли, що прилетіли до Великобританії 2 березня як туристи, щоб "відірватися" у Лондоні та з'їздити до Солсбері - "прекрасне туристичне місто", яке "друзі давно радили відвідати".

У Солсбері, за їхніми словами, знаходиться знаменитий собор, відомий у всій Європі і світі своїм годинником. Чоловіки стверджують, що 3 березня перебували в Солсбері лише близько години, бо що в місті "був сніговий колапс" і "неможливо було нікуди пройти". 4 березня, коли "сонце світило", вони знову приїхали до Солсбері, де, за їхніми словами, гуляли і насолоджувалися англійської готикою.

У Лондоні вважають, що Петров і Боширов є офіцерами російської військової розвідки

"Підприємці середньої руки в сфері фітнес-індустрії"

Підозрювані Боширов і Петров розповіли, що ніколи не працювали в ГРУ і є "підприємцями середньої руки" у сфері фітнес-індустрії, а також консультують у Росії з питань "здорового способу життя". Вони не хотіли вдаватися до подробиць, щоб "не постраждали люди з числа клієнтів" і партнерів.

Чоловіки підтвердили, що неодноразово їздили в Європу, зокрема, до Швейцарії - "в основному щодо бізнесу, але не завжди". Зокрема, в європейських містах вони в рамках одного з напрямків своєї діяльності "вивчали ринок, дивилися новинки", після чого після приїзду в РФ "вирішували питання, як доставити".

"Фатальний збіг"

Боширов і Петров назвали свою причетність до справи Скрипаля "маячнею", "фатальним збігом". Чоловіки заявили, що нічого не знали про колишнього подвійного агента, доки в ЗМІ не з'явилися їхні фотографії як підозрюваних в отруєнні Скрипаля і його доньки Юлії. Чоловіки стверджують, що не привозили до Великобританії ні отруйної речовини, ні жіночих парфумів.

Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії встановили особи Руслана Боширова і Олександра Петрова, яких Великобританія підозрює в отруєнні Скрипалів, і закликав їх "прийти кудись (...) у засоби масової інформації" та "самим розповісти про себе". Боширов і Петров у інтерв'ю RT заявили, що дізналися про це звернення по радіо і попросили "дати їм спокій".