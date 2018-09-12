 Підозрювані в отруєнні Скрипалів назвали себе туристами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Підозрювані в отруєнні Скрипалів назвали себе туристами

Ймовірні отруювачі Скрипалів "Новачком" росіяни Руслан Боширов і Олександр Петров назвали себе підприємцями у фітнес-індустрії. У Солсбері вони приїхали, щоб подивитися собор.

Петров і Боширов у кадрі відеозапису камери спостереження

Петров і Боширов у кадрі відеозапису камери спостереження

"Ми справді ті, кого показували - Руслан Боширов і Олександр Петров", - заявили в інтерв'ю російському телеканалу RT в четвер, 13 вересня, чоловіки, підозрювані в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері. Петров і Боширов розповіли, що прилетіли до Великобританії 2 березня як туристи, щоб "відірватися" у Лондоні та з'їздити до Солсбері - "прекрасне туристичне місто", яке "друзі давно радили відвідати".

У Солсбері, за їхніми словами, знаходиться знаменитий собор, відомий у всій Європі і світі своїм годинником. Чоловіки стверджують, що 3 березня перебували в Солсбері лише близько години, бо що в місті "був сніговий колапс" і "неможливо було нікуди пройти". 4 березня, коли "сонце світило", вони знову приїхали до Солсбері, де, за їхніми словами, гуляли і насолоджувалися англійської готикою.

У Лондоні вважають, що Петров і Боширов є офіцерами російської військової розвідки

У Лондоні вважають, що Петров і Боширов є офіцерами російської військової розвідки

"Підприємці середньої руки в сфері фітнес-індустрії"

Підозрювані Боширов і Петров розповіли, що ніколи не працювали в ГРУ і є "підприємцями середньої руки" у сфері фітнес-індустрії, а також консультують у Росії з питань "здорового способу життя". Вони не хотіли вдаватися до подробиць, щоб "не постраждали люди з числа клієнтів" і партнерів.

Чоловіки підтвердили, що неодноразово їздили в Європу, зокрема, до Швейцарії - "в основному щодо бізнесу, але не завжди". Зокрема, в європейських містах вони в рамках одного з напрямків своєї діяльності "вивчали ринок, дивилися новинки", після чого після приїзду в РФ "вирішували питання, як доставити".

"Фатальний збіг"

Боширов і Петров назвали свою причетність до справи Скрипаля "маячнею", "фатальним збігом". Чоловіки заявили, що нічого не знали про колишнього подвійного агента, доки в ЗМІ не з'явилися їхні фотографії як підозрюваних в отруєнні Скрипаля і його доньки Юлії. Чоловіки стверджують, що не привозили до Великобританії ні отруйної речовини, ні жіночих парфумів.

Напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії встановили особи Руслана Боширова і Олександра Петрова, яких Великобританія підозрює в отруєнні Скрипалів, і закликав їх "прийти кудись (...) у засоби масової інформації" та "самим розповісти про себе". Боширов і Петров у інтерв'ю RT заявили, що дізналися про це звернення по радіо і попросили "дати їм спокій".

Дивитись відео 01:10
Now live
01:10 хв

Справа Скрипаля: прокуратура Великобританії отримала ордер на арешт двох росіян (05.09.2018)

DW.COM

Лондон звинуватив Росію у брехні після заяви Путіна про підозрюваних в отруєнні Скрипалів

У Лондоні наполягають, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни є офіцерами російської військової розвідки. Володимир Путін запевнив, що вони є цивільними. (12.09.2018)  

Британський уряд вважає Путіна відповідальним за отруєння Скрипаля

У Лондоні вважають, що саме уряд Володимира Путіна "контролює, фінансує та керує" ГРУ, тож кінцева відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля і його доньки лежить на самому Путіні. (06.09.2018)  

Чи варто очікувати нових санкцій ЄС проти РФ через справу Скрипаля

Уряд Великобританії підозрює двох офіцерів російського ГРУ в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля та вважає Володимира Путіна відповідальним. У ЄС і НАТО солідарні з Лондоном, але поки лише на словах. (07.09.2018)  

Аудіо й відео до теми

Справа Скрипаля: прокуратура Великобританії отримала ордер на арешт двох росіян (05.09.2018)  

Також за темою

Putin beim russischen Militärgeheimdienst GRU

Британський уряд вважає Путіна відповідальним за отруєння Скрипаля 06.09.2018

У Лондоні вважають, що саме уряд Володимира Путіна "контролює, фінансує та керує" ГРУ, тож кінцева відповідальність за отруєння Сергія Скрипаля і його доньки лежить на самому Путіні.

Doppelagent Sergei Skripal

Сергій Скрипаль співпрацював з розвідкою Іспанії - NYT 07.09.2018

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль співпрацював зі спецслужбами Іспанії. Найімовірніше, він допомагав у боротьбі проти оргзлочинності з пострадянського простору, пише видання The New York Times.

England, Salisbury: Die Verdächtigen Täter des Anschlags

Справа Скрипаля: британська поліція розшукує двох росіян 05.09.2018

Поліція Великобританії заявила про видачу ордерів на арешт росіян Олександра Петрова та Руслана Бошірова. Їх підозрюють у отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Реклама

Докладно

Прапори ЄС та Угорщини на будівлі в Будапешті

Запізніла "червона картка" для Угорщини

Європарламент проголосував за дисциплінарну процедуру щодо Угорщини, але її успіх не гарантований, вважає Бернд Ріґерт. 

Віце-прем'єр державної ради КНР Ван Ян і глава Мінфіну США Стівен Мнучін, липень 2017 року

США запропонували Китаю продовжити торгові переговори

Раніше Вашингтон і Пекін запровадили взаємні митні збори. Тепер Пекін хоче відновити діалог, заявив радник Трампа. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  