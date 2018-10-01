Підозрюваних членів угруповання "Революція Хемніц" уже восьмеро - прокуратура

На даний момент вісім підозрюваних членів викритого поліцією праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц" перебувають під вартою, заявили в Федеральній прокуратурі Німеччини.
Кількість заарештованих підозрюваних членів викритого німецькими правоохоронцями праворадикального терористичного угруповання Revolution Chemnitz ("Революція Хемніц") сягнула восьми осіб. Про це в вівторок, 2 жовтня, повідомила прес-служба Федеральної прокуратури Німеччини. Всі арештовані перебувають на даний момент у слідчому ізоляторі, зазначається в повідомленні, яке наводить агенція новин dpa.
Головою угруповання вважається 31-річний Крістіан К. (Christian K.), якого затримали ще 14 вересня під час ксенофобських нападів у Хемніці.
За даними Федеральної прокуратури, підозрювані утворили це угруповання не пізніше 11 вересня. Члени угруповання планували напади на тих, хто дотримується протилежних поглядів і політиків. За даними слідства, вони також планували скоїти масштабний напад у Німеччині 3 жовтня, коли відзначається День німецької єдності.
Іракця, якого підозрювали у вбивстві місцевого жителя у Хемніці, відпустили з-під варти. Його адвокат повідомив, що у слідства немає доказів причетності підозрюваного до злочину. (18.09.2018)
Правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж на заході країни, вважають дві третини жителів ФРН. Тим часом глава МЗС країни Гайко Маас закликав німців активніше виступати проти расизму. (02.09.2018)
У двох масових акціях у Хемніці 1 вересня, за оцінкою поліції, взяли участь понад 11 тисяч осіб. Попри загалом мирний характер акцій, було зафіксовано низку правопорушень. (02.09.2018)
Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики. (07.09.2018)