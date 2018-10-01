Підозрюваних членів угруповання "Революція Хемніц" уже восьмеро - прокуратура

Кількість заарештованих підозрюваних членів викритого німецькими правоохоронцями праворадикального терористичного угруповання Revolution Chemnitz ("Революція Хемніц") сягнула восьми осіб. Про це в вівторок, 2 жовтня, повідомила прес-служба Федеральної прокуратури Німеччини. Всі арештовані перебувають на даний момент у слідчому ізоляторі, зазначається в повідомленні, яке наводить агенція новин dpa.

Головою угруповання вважається 31-річний Крістіан К. (Christian K.), якого затримали ще 14 вересня під час ксенофобських нападів у Хемніці.

За даними Федеральної прокуратури, підозрювані утворили це угруповання не пізніше 11 вересня. Члени угруповання планували напади на тих, хто дотримується протилежних поглядів і політиків. За даними слідства, вони також планували скоїти масштабний напад у Німеччині 3 жовтня, коли відзначається День німецької єдності.