 Підозрюваних членів угруповання ″Революція Хемніц″ уже восьмеро - прокуратура | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2018

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Новини

Підозрюваних членів угруповання "Революція Хемніц" уже восьмеро - прокуратура

На даний момент вісім підозрюваних членів викритого поліцією праворадикального терористичного угруповання "Революція Хемніц" перебувають під вартою, заявили в Федеральній прокуратурі Німеччини.

Поліція у Хемніці

Поліція у Хемніці під час масових акцій 7 вересня 2018 року

Кількість заарештованих підозрюваних членів викритого німецькими правоохоронцями праворадикального терористичного угруповання Revolution Chemnitz ("Революція Хемніц") сягнула восьми осіб. Про це в вівторок, 2 жовтня, повідомила прес-служба Федеральної прокуратури Німеччини. Всі арештовані перебувають на даний момент у слідчому ізоляторі, зазначається в повідомленні, яке наводить агенція новин dpa.

Головою угруповання вважається 31-річний Крістіан К. (Christian K.), якого затримали ще 14 вересня під час ксенофобських нападів у Хемніці. 

За даними Федеральної прокуратури, підозрювані утворили це угруповання не пізніше 11 вересня. Члени угруповання планували напади на тих, хто дотримується протилежних поглядів і політиків. За даними слідства, вони також планували скоїти масштабний напад у Німеччині 3 жовтня, коли відзначається День німецької єдності.

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Докладно

Ukraine | Pressekonferenz des Oberbürgermeister von Hluhiw Michel Terestchenko (DW/A. Magazowa)

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