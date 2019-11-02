Підліток у свій день народження застрелив двох учнів у Каліфорнії

Двоє осіб загинули внаслідок стрілянини у школі в Каліфорнії у четвер, 14 жовтня, інформує AP. Як повідомив шериф поліції округу Лос-Анджелеса Алекс Віллануєва, жертвами стрільця стали двоє учнів: 14-річний хлопець і 16-річна дівчина.

Нападником виявився 16-річний підліток, якого доправили в лікарню у важкому стані після спроби самогубства. Стрілянина відбулася на території кампусу школи Saugus High у 65 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса. Поранено ще троє школярів, вони також перебувають у лікарні.

Мотиви нападника невідомі. При цьому відзначається, що у день інциденту в нього був день народження. Президент США Дональд Трамп передав глибокі співчуття родичам жертв і жителям міста Санта-Кларита, у якому знаходиться школа.

"Епідемія насильства" у США?

У вересні - після низки масових вбивств зі стріляниною - міська рада Сан-Франциско ухвалила рішення про визнання Національної стрілецької асоціації США терористичною організацією. У раді заявили про "епідемії насильства із застосуванням стрілецької зброї в США".

Раніше Amnesty International застерегла від відвідування місць великого скупчення людей у США через високий ризик стати жертвою насильства із застосуванням вогнепальної зброї.