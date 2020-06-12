 Північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибув до Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2019

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Новини

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибув до Росії

Бронепоїзд з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином прибув до Приморського краю. Очікується, що Кім Чен Ин зустрінеться з Володимиром Путіним у Владивостоку.

Кім Чен Ин

Кім Чен Ин під час свого першого візиту до Росії

Голова Держради Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин прибув із першим візитом до Росії. Уранці в середу, 24 квітня, бронепоїзд з лідером КНДР зупинився на станції Хасан Приморського краю, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

DW.COM

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин у Ханої не змогли досягти домовленостей. Переговори завершилися без підписання очікуваної угоди. (28.02.2019)

Незабаром північнокорейський лідер прибуде з візитом до Росії та проведе переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, повідомили в Пхеньяні. (23.04.2019)

Президент Росії Володимир Путін запросив лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відвідати Росію у другій половині квітня, повідомили у Кремлі. (18.04.2019)

Очікується, що ввечері цього ж дня потяг з Кім Чен Ином прибуде до Владивостока. У цьому місті вже розпочалася підготовка до прийому закордонного гостя. Обмежено рух транспорту поблизу залізничного вокзалу Владивостока.

Під час візиту заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Сам Кім Чен Ин вже встиг запевнити, що цей візит до Росії - не останній. "Це тільки перший крок", - сказав піднічнокорейський лідер, цитує "Інтерфакс".

Раніше північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA повідомила, що серед членів делегації КНДР є й міністр закордонних справ країни Лі Ен Хо, передає AFP.

Як повідомлялося, минулого тижня в Кремлі повідомили про запрошення для Кім Чен Ина відвідати з державним візитом Росію. Напередодні в Пхеньяні підтвердили намір лідера КНДР відвідати РФ.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2019 року Кім Чен Ин вже вдруге зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Цього разу зустріч відбулася в столиці В'єтнаму Ханої і завершилася без підписання угоди.

У суперечці навколо північнокорейської ядерної програми Москва робить ставку на пом'якшення санкційного тиску на Пхеньян в обмін на поступки останнього щодо своєї ядерної програми, нагадує dpa.

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