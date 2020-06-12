Північнокорейський лідер Кім Чен Ин прибув до Росії

Голова Держради Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин прибув із першим візитом до Росії. Уранці в середу, 24 квітня, бронепоїзд з лідером КНДР зупинився на станції Хасан Приморського краю, повідомляє агенція новин "Інтерфакс".

Очікується, що ввечері цього ж дня потяг з Кім Чен Ином прибуде до Владивостока. У цьому місті вже розпочалася підготовка до прийому закордонного гостя. Обмежено рух транспорту поблизу залізничного вокзалу Владивостока.

Під час візиту заплановані переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Сам Кім Чен Ин вже встиг запевнити, що цей візит до Росії - не останній. "Це тільки перший крок", - сказав піднічнокорейський лідер, цитує "Інтерфакс".

Раніше північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA повідомила, що серед членів делегації КНДР є й міністр закордонних справ країни Лі Ен Хо, передає AFP.

Як повідомлялося, минулого тижня в Кремлі повідомили про запрошення для Кім Чен Ина відвідати з державним візитом Росію. Напередодні в Пхеньяні підтвердили намір лідера КНДР відвідати РФ.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2019 року Кім Чен Ин вже вдруге зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Цього разу зустріч відбулася в столиці В'єтнаму Ханої і завершилася без підписання угоди.

У суперечці навколо північнокорейської ядерної програми Москва робить ставку на пом'якшення санкційного тиску на Пхеньян в обмін на поступки останнього щодо своєї ядерної програми, нагадує dpa.