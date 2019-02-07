"Північний потік-2": ЄС підтримав компромісну пропозицію

Комітет постійних представників держав ЄС дав "зелене світло" компромісній пропозиції щодо поширення газового законодавства Євросоюзу на "Північний потік-2". Про це повідомила у Twitter Румунія, яка нині головує в Раді ЄС. Засідання комітету представників відбулося у п'ятницю, 8 лютого. Як уточнило джерело DW у дипломатичних колах, ця рішення знайшло "широку" підтримку серед держав ЄС.





Німецько-французький компроміс

Раніше цього дня стало відомо, що Німеччина та Франція запропонували свій компромісний варіант змін. Як уточнює інформагенція Reuters, підтримали саме цей варіант. Він, зокрема, передбачає, що відповідальною за застосування правил ЄС буде країна, де газопровід приєднується до газотранспортної мережі Євросоюзу. У випадку "Північного потоку-2" це буде Німеччина.

Йдеться про пропозицію Єврокомісії поширити дію Газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС) на газопроводи, які ведуть до Євросоюзу з третіх країн. Для її остаточного ухвалення потрібна підтримка Ради ЄС і Європарламенту. Нинішнім рішенням комітет представників затвердив мандат на переговори з Європарламентом. Тепер обом інституціям доведеться погодити компромісний текст.

Затвердження мандату на переговори відкриває можливість ухвалити зміни до виборів до Європарламенту, які заплановані на травень. Як повідомляла DW, поширення газових правил ЄС на "Північний потік-2" не означає зупинки проекту газопроводу, який будують з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Однак це могло б його уповільнити. Адже оператором цього трубопроводу муситиме бути компанія, відділена від компанії, яка газ виробляє і продає. Крім того, доступ до труби повинен бути відкритим для всіх зацікавлених компаній. Наостанок, тарифи повинні будуть регулюватися прозоро.

Змінити Газову директиву ЄС так, щоб вона поширювалася на "Північний потік-2" запропонувала Єврокомісія ще у 2017 році. Проте весь 2018 рік ці зміни блокувалися у Раді ЄС. 4 лютого Румунія, яка з початку січня головує у Раді ЄС, запропонувала новий варіант змін з ціллю знайти компроміс. У п'ятницю, 8 лютого стало відомо про компромісний варіант змін, запропонований Німеччиною та Францією. Для ухвалення змін потрібна підтримка 16 держав, які представляють 65 відсотків населення ЄС.