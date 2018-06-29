"Північний потік-2": У Росії достатньо євро для газогону в обхід України

Збудувати газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини вдасться навіть у випадку запровадження американських санкцій проти нього. Про це заявив менеджер проекту Пол Коркоран в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 1 липня. "Проект фінансово забезпечений", - цитує його агенція новин Reuters.

"Це важливо для "Газпрому", а у Росії зараз багато ліквідності (готівка та інші активи, які можна швидко в неї перевести. - Ред.) в євро", - додав Коркоран. Він запевняє, що в разі потреби компанія-будівельник газогону зможе обійтися без позик на Заході. У США, нагадаємо, критикують проект, зокрема через загрозу транзитному статусові України. Вашингтон не виключає санкцій проти "Північного потоку-2".

Україна давно виступає проти будівництва газопроводу, оскільки також занепокоєна можливим позбавленням транзиту. Також противниками "Північного потоку-2" є Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, утім, уряд підтримує реалізацію проекту як бізнес-ініціативи. Офіційний Берлін натомість наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.