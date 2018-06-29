 ″Північний потік-2″: У Росії достатньо євро для газогону в обхід України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

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Новини

"Північний потік-2": У Росії достатньо євро для газогону в обхід України

"У Росії багато ліквідності в євро", - каже топ-менеджер проекту "Північний потік-2" Пол Коркоран. Тому, вважає він, санкції США будівництву газогону не завадять.

Північний потік 2

Збудувати газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини вдасться навіть у випадку запровадження американських санкцій проти нього. Про це заявив менеджер проекту Пол Коркоран в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в неділю, 1 липня. "Проект фінансово забезпечений", - цитує його агенція новин Reuters.

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Необхідно усвідомити, що "Газпрому" і "Нафтогазу" в будь-якому разі доведеться домовлятися про продовження транзиту Україною після 2019 року, застерігає Роланд Ґетц. (30.06.2018)

Ще восени 2017 року США пообіцяли Німеччині не поширювати санкції на укладені до серпня минулого року проекти в газовій сфері. Про нові гарантії наразі не йдеться, пояснили в мінекономіки ФРН. (29.06.2018)

"Це важливо для "Газпрому", а у Росії зараз багато ліквідності (готівка та інші активи, які можна швидко в неї перевести. - Ред.) в євро", - додав Коркоран. Він запевняє, що в разі потреби компанія-будівельник газогону зможе обійтися без позик на Заході. У США, нагадаємо, критикують проект, зокрема через загрозу транзитному статусові України. Вашингтон не виключає санкцій проти "Північного потоку-2".

Україна давно виступає проти будівництва газопроводу, оскільки також занепокоєна можливим позбавленням транзиту. Також противниками "Північного потоку-2" є Польща та країни Балтії. Критики газопроводу є і в Німеччині, утім, уряд підтримує реалізацію проекту як бізнес-ініціативи. Офіційний Берлін натомість наголошує на важливості того, щоб Україна й надалі здійснювала транзит російського газу до Європи.

Синім на карті позначено активний Північний потік, червоним - запланований Північний потік-2

Синім на карті позначено активний "Північний потік", червоним - запланований "Північний потік-2"

Аудіо й відео до теми

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