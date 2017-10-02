Північна Ірландія остаточно легалізувала одностатеві шлюби і аборти

Закон, що дозволяє укладення одностатевих шлюбів і за дотримання певних умов здійснення абортів у Північній Ірландії набув чинності опівночі вівторка, 22 жовтня. Північноірландські депутати не заблокували рішення, що влітку було ухвалено британським парламентом. Таким чином гей-шлюби і аборти легалізовані тепер на всій території Великобританії.

"Це історичний момент. Спасибі всім учасникам кампанії і депутатам від Лейбористської партії, які невпинно працювали, щоб досягти цієї знаменної перемоги в боротьбі за рівність і права людини", - написав у своєму Twitter лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін.

Нагадаємо, останнім часом низка країн вдалась до легалізації одностатевих шлюбів. Так, у червні цього року Еквадор став п'ятою країною в Південній Америці, що дозволила гей-шлюби, коли за позовом двох гомосексуальних пар відповідне рішення ухвалив Конституційний суд. До цього у католицькій країні одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб. Серед країн Південної Америки одностатевий шлюб дозволений у Аргентині, Бразилії, Колумбії та Уругваї.

У травні цього року Тайвань став першою в Азії країною, парламент якої узаконив одностатеві шлюби. У 2017 році Конституційний суд країни ухвалив рішення, що основний закон країни дозволяє одностатеві шлюби, та дав парламенту два роки на узгодження законодавства. Утім у листопаді 2018 року більшість тайванців на референдумі проголосували проти легалізації одностатевих шлюбів, тому критики рішення парламенту вже назвали його неповагою до волі народу.

У Німеччині ж за перший рік після узаконення одностатевих шлюбів 1 жовтня 2017 року одружилося понад 10 тисяч одностатевих пар. У деяких містах частка одностатевих шлюбів сягнула майже 20 відсотків.