Північна Ірландія остаточно легалізувала одностатеві шлюби і аборти

Північна Ірландія стала останнім регіоном Великобританії, який узаконив гей-шлюби і аборти. Місцеві депутати не стали блокувати ухвалене в Лондоні рішення.
Закон, що дозволяє укладення одностатевих шлюбів і за дотримання певних умов здійснення абортів у Північній Ірландії набув чинності опівночі вівторка, 22 жовтня. Північноірландські депутати не заблокували рішення, що влітку було ухвалено британським парламентом. Таким чином гей-шлюби і аборти легалізовані тепер на всій території Великобританії.
"Це історичний момент. Спасибі всім учасникам кампанії і депутатам від Лейбористської партії, які невпинно працювали, щоб досягти цієї знаменної перемоги в боротьбі за рівність і права людини", - написав у своєму Twitter лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін.
Нагадаємо, останнім часом низка країн вдалась до легалізації одностатевих шлюбів. Так, у червні цього року Еквадор став п'ятою країною в Південній Америці, що дозволила гей-шлюби, коли за позовом двох гомосексуальних пар відповідне рішення ухвалив Конституційний суд. До цього у католицькій країні одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб. Серед країн Південної Америки одностатевий шлюб дозволений у Аргентині, Бразилії, Колумбії та Уругваї.
У травні цього року Тайвань став першою в Азії країною, парламент якої узаконив одностатеві шлюби. У 2017 році Конституційний суд країни ухвалив рішення, що основний закон країни дозволяє одностатеві шлюби, та дав парламенту два роки на узгодження законодавства. Утім у листопаді 2018 року більшість тайванців на референдумі проголосували проти легалізації одностатевих шлюбів, тому критики рішення парламенту вже назвали його неповагою до волі народу.
У Німеччині ж за перший рік після узаконення одностатевих шлюбів 1 жовтня 2017 року одружилося понад 10 тисяч одностатевих пар. У деяких містах частка одностатевих шлюбів сягнула майже 20 відсотків.
Тепер геї і лесбійки південноамериканської країни планують боротися за дозвіл всиновлювати дітей. (13.06.2019)
Парламент Тайваню проголосував за законопроект, який узаконив одностатеві шлюби. Закон має ще підписати президентка країни Цай Інвень. (17.05.2019)
За рік після узаконення у Німеччині одностатевих шлюбів у країні побралися понад 10 тисяч пар геїв та лесбійок. У деяких містах частка одностатевих шлюбів сягає майже 20 відсотків. (28.09.2018)