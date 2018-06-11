Північна Корея провела чергові ракетні випробування

Північна Корея в суботу, 3 серпня, повідомила про чергове випробування нової ракетної системи. Як зазначає північнокорейська державна агенція ЦТАК, на випробуваннях, які провели напередодні вранці, був присутній лідер країни Кім Чен Ин, який висловив задоволення результатами ракетного запуску. Основним завданням ракетних випробувань було вивчити політ на великих висотах і ефект від влучання в ціль. Агенція не повідомила, які саме ракети були запушені.

За даними південнокорейських та американських військових, були проведені випробування балістичних ракет малої дальності, повідомив офіс президента Південної Кореї, передає агенція новин AP. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї зазначив, що запуски ракет здійснені 2 серпня о 02:59 та 3:23 за місцевим часом на східному узбережжі КНДР, і що ракети пролетіли 220 кілометрів. Цього діапазону достатньо для того, щоб завдати удару по району навколо Сеула, де мешкає близько половини жителів країни та розташована військова база США.

КНДР провела нові ракетні випробування невдовзі після того, як Великобританія, Франція та Німеччина після закритої наради Радбезу ООН засудили останні запуски балістичних ракет Північною Кореєю. Вони назвали це порушенням санкцій ООН та закликали Пхеньян до переговорів з США щодо ліквідації ядерної зброї.

Це вже не перше ракетне випробування у КНДР за останній час. 31 липня з півострова Ходо на східному узбережжі країни також були випущені дві балістичні ракети. Ракети пролетіли 250 кілометрів і впали в море, повідомила Південна Корея. 25 липня збройні сили КНДР також запустили дві ракети малої дальності в тому самому регіоні, які пролетіли 430 кілометрів у напрямку Японського моря. Кім Чен Ин заявив тоді, що ракети були випущені під його особистим контролем і що вони були "урочистим попередженням" з огляду на військові навчання, заплановані в Південній Кореї спільно з США у серпні.

Попри ці ракетні випробування президент США Дональд Трамп заявив, що довіряє Кім Чен Ину, та вважає, що у північнокорейського лідера є "прекрасне бачення майбутнього своєї країни".

Як повідомлялося, на першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова, але не містив конкретних кроків задля досягнення цієї мети. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні того ж року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні ядерної програми КНДР. Дональд Трамп втретє зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 30 червня у демілітаризованій зоні на кордоні двох Корей. Проте третій повноцінний саміт двох лідерів поки не запланований.