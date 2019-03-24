 Південь Франції потерпає від негоди - щонайменше двоє загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2019

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Новини

Південь Франції потерпає від негоди - щонайменше двоє загиблих

Внаслідок рясних опадів та поривів сильного вітру на півдні Франції загинуло як мінімум двоє людей. У 11 південних департаментах органи влади попереджають про високий рівень небезпеки.

Повені на півдні Франції

Загалом 11 департаментів на півдні Франції опинилися в зоні потужного циклону. У регіоні тривають рясні опади, що призвели до повеней, а також зафіксовано сильні вітри. Станом на вечір суботи, 14 лютого, жертвами негоди стало як мінімум двоє людей, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на дані місцевих органів влади. Зазначається, що обидва загиблих - чоловіки 70 та 76 років.

Крім того, ще п'ятеро осіб отримали серйозні тілесні ушкодження внаслідок падіння дерев на їхні автомобілі.

Раптове зростання рівня води змусило владу департаменту Ланді евакуювати близько 600 осіб, передає AFP. Місцями спостерігається підтоплення будинків.

Також через негоду без електропостачання залишилися десятки тисяч домогосподарств. У 11 південних департаментах органи влади оголосили високий - помаранчевий - рівень небезпеки через повені й сильний вітер, передає агенція новин dpa.

Нагадаємо, на початку грудня південь Франції пережив схожі погодні умови. Тоді жертвами негоди стало п'ятеро осіб.

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