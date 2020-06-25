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Південний Судан

Південний Судан - держава в Східній Африці.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південний Судан". Південний Судан є президентською республікою. Ця країна розташована в Східній Африці. Кількість населення перевищує 12 мільйонів осіб. Столиця - Джуба. Південний Суд здобув незалежність 2011 року. До того часу він був автономним регіоном у складі Судану. З 2013 року в Південному Судані точиться громадянська війна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Країни-донори пообіцяли Судану 1,8 мільярда доларів США допомоги

Країни-донори пообіцяли Судану 1,8 мільярда доларів США допомоги 25.06.2020

Ці кошти мають допомогти Судану впоратися з економічною кризою, яка стоїть на заваді процесу політичних змін в країні після падіння режиму Омара аль-Башира.
Бундесвер залишиться в Афганістані: уряд ФРН продовжив мандат місії

Бундесвер залишиться в Афганістані: уряд ФРН продовжив мандат місії 13.02.2019

Місії німецьких військових в Афганістані, Середземному морі, Судані та Південному Судані були продовжені ще на один рік. Це рішення ще має схвалити німецький парламент.
ООН: Кількість біженців у світі зростає

ООН: Кількість біженців у світі зростає 07.01.2019

У першому півріччі 2018 року кількість біженців у світі зросла на 300 тисяч, повідомили в ООН. Кожен третій біженець є сирійцем.
У Південному Судані офіційно припинилася громадянська війна

У Південному Судані офіційно припинилася громадянська війна 06.08.2018

Президент і колишній віце-президент Південного Судану підписали мирний договір. Громадянська війна в країні тривала п'ять років і забрала десятки тисяч життів.
Уряд ФРН вирішив подовжити шість закордонних місій Бундесверу

Уряд ФРН вирішив подовжити шість закордонних місій Бундесверу 07.03.2018

Крім подовження тривалості шести закордонних місій, було вирішено також значно збільшити контингент миротворців у Афганістані та Малі й розширити місію з вишколу в Іраку.
Близько половини населення Південного Судану потерпає від лютого голоду

Близько половини населення Південного Судану потерпає від лютого голоду 26.02.2018

Громадянська війна призвела до того, що 48 відсотків населення цієї африканської країни потерпає від сильного голоду. Без негайних дій гуманітарна катастрофа може набути ще більших масштабів, застерігають в ООН.
ЮНІСЕФ: Якість життя дітей у світі значно погіршилася

ЮНІСЕФ: Якість життя дітей у світі значно погіршилася 20.11.2017

Становище 180 мільйонів дітей у 37 країнах світу погіршується через війни і неефективне державне управління, стверджують в Дитячому фонді Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ).
Найгучніші скандали з постачанням української зброї

Найгучніші скандали з постачанням української зброї 26.09.2017

Незаконні поставки озброєнь до Південного Судану, КНДР та для ІД - DW зібрала головні закиди до України та перевірила, чи вдалося ці звинувачення довести.
AI: Україна причетна до незаконного постачання зброї до Південного Судану

AI: Україна причетна до незаконного постачання зброї до Південного Судану 25.09.2017

Amnesty International стверджує, що українська державна компанія "Укрінмаш" причетна до постачання зброї до Південного Судану, де озброєння використовується для вбивства мирних жителів.

Німеччина закликає активізувати мирний процес у Південному Судані

Німеччина закликає активізувати мирний процес у Південному Судані 10.08.2017

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель закликав до активізації зусиль задля припинення насильства у Південному Судані. Десятки тисяч осіб загинули і близько 4 мільйонів стали біженцями за останні 4 роки.
ООН: Більше мільйона дітей з Південного Судану стали біженцями

ООН: Більше мільйона дітей з Південного Судану стали біженцями 08.05.2017

Більше половини біженців з Південного Судану, які перебувають у сусідніх африканських країнах, - діти та підлітки заявляють у ООН. Ще мільйон підлітків налічується серед внутрішніх переселенців у самій країні.
ООН: Перші миротворці скоро прибудуть до Південного Судану

ООН: Перші миротворці скоро прибудуть до Південного Судану 21.03.2017

До Півенного Судану у найближчі тижні мають прибути чотири тисячі миротворців із сусідніх країн, повідомили в ООН.
ЗМІ: В аварії літака в Південному Судані вижили всі

ЗМІ: В аварії літака в Південному Судані вижили всі 20.03.2017

Вижили всі 45 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту літака, передають інформагенції з посиланням на представника уряду Південного Судану та аеропорту міста Вау.
Літак із 45 людьми на борту зазнав аварії у Південному Судані

Літак із 45 людьми на борту зазнав аварії у Південному Судані 20.03.2017

Станом на другу половину дня понеділка відомо про 14 поранених, яких доставили до лікарні. Кількість постраждалих та ймовірна кількість загиблих уточнюються.
ООН: Близько 20 мільйонам людей загрожує голодна смерть

ООН: Близько 20 мільйонам людей загрожує голодна смерть 11.03.2017

Майже 20 мільйонам людей у чотирьох країнах загрожує голодна смерть, якщо міжнародна спільнота не відреагує швидко, застеріг заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн.
Папа Франциск зробив історичний візит до англіканської церкви в Римі

Папа Франциск зробив історичний візит до англіканської церкви в Римі 26.02.2017

Папа Римський Франциск продовжив свою політику налагодження відносин з іншими гілками християнства. Папа допустив можливий спільний візит до Південного Судану із главою англіканської церкви.

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