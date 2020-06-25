Південний Судан - держава в Східній Африці.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південний Судан". Південний Судан є президентською республікою. Ця країна розташована в Східній Африці. Кількість населення перевищує 12 мільйонів осіб. Столиця - Джуба. Південний Суд здобув незалежність 2011 року. До того часу він був автономним регіоном у складі Судану. З 2013 року в Південному Судані точиться громадянська війна. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.