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"Південний потік"

Південний потік - так називався нереалізований російський проект, який передбачав спорудження газопроводу для транспортування блакитного палива до Європи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південний потік". Газопровід "Південний потік" мав пройти дном Чорного моря з Анапського району до болгарського порту Варна. Однак у грудні 2014 року президент Росії Володимир Путін заявив про згортання проекту "Південний потік". Причиною такого рішення він назвав "позицію Єврокомісії" та той факт, що Росія не отримала дозволу від Болгарії на реалізацію проекту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд в Амстердамі наклав арешт на акції дочки компанії Газпром

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Розгляд справи у суді в Амстердамі ініціював НАК "Нафтогаз України" через побоювання, що "Газпром" намагатиметься убезпечити свої активи від арешту.
Коментар: Провал плану Кремля позбавити Україну транзиту газу

Коментар: Провал плану Кремля позбавити Україну транзиту газу 01.07.2019

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Турецький потік: труба є, але поки без російського газу для ЄС (відео)

"Турецький потік": труба є, але поки без російського газу для ЄС (відео) 19.11.2018

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"Газпром" мріяв постачати газ в обхід України до ЄС "Південним потоком". Не вдалося - проект згорнули. Росія натомість побудувала "Турецький потік". Наскільки ця труба загрожує транзитним інтересам України?
Єврокомісія готова до компромісу з Газпромом у антимонопольному розслідуванні

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У разі порушення "Газпромом" взятих на себе зобов'язань Єврокомісія зможе оштрафувати газовий концерн на суму в 10 відсотків виручки компанії.

Коментар: Перший успіх проекту Позбавимо Україну транзиту

Коментар: Перший успіх проекту "Позбавимо Україну транзиту" 11.10.2016

Після угоди щодо "Турецького потоку" Кремль всіма силами намагатиметься форсувати "Північний потік-2", вважає Андрій Гурков.
Віце-президент Єврокомісії позитивно оцінив реформування енергоринку в Україні

Віце-президент Єврокомісії позитивно оцінив реформування енергоринку в Україні 02.09.2016

Віце-президент Єврокомісії Шевчович відвідав з візитом Україну. Брюссель і надалі готовий сприяти реформі енергоринку України. Йшлося також про майбутні переговори з Москвою стосовно чергового зимового газового пакету.
Коментар: Найзбитковіший для Москви варіант Турецького потоку

Коментар: Найзбитковіший для Москви варіант "Турецького потоку" 08.08.2016

9 серпня Путін і Ердоган мають відродити проект газогону "Турецький потік". Анкара наполягатиме на побудові лише однієї його нитки, що було б невигідно для Москви, вважає оглядач DW Андрій Гурков.

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Італія пригрозила заблокувати продовження санкцій проти Росії, якщо Німеччина та інші країни ЄС не підуть їй на поступки.
Російський Північний потік-2 підриває єдність Євросоюзу

Російський "Північний потік-2" підриває єдність Євросоюзу 16.12.2015

Суперечки з приводу поставок російського газу загрожують затьмарити саміт лідерів ЄС 17-18 грудня. За даними ЗМІ, Італія прив’язує продовження санкцій відносно Росії з блокуванням будівництва "Північного потоку-2".

Що буде з "Турецьким потоком"? 02.12.2015

Газпром може скористатися нинішньою кризою у відносинах Москви й Анкари та без іміджевих втрат відмовитися від "Турецького потоку".

Рік уряду Яценюка: коментар західних експертів - DW Новини (02.12.2015) 02.12.2015

Чорногорія вступає в НАТО. Газпром може поховати "Турецький потік". Західні експерти оцінюють рік роботи Яценюка.
Коментар: Саме час поховати Турецький потік

Коментар: Саме час поховати "Турецький потік" 02.12.2015

Розпочата економічна війна проти Туреччини дає Росії прекрасний привід без великої втрати обличчя позбутися провального газопровідного проекту, вважає Андрій Гурков.
Коментар: Газпром повертається до Європи

Коментар: "Газпром" повертається до Європи 04.09.2015

Запускаючи проект "Північний потік-2", російський державний концерн вдруге за рік змінює свою експортну стратегію, вважає Андрій Гурков.
Газпром знайшов ще одного партнера для розширення Північого потоку

"Газпром" знайшов ще одного партнера для розширення "Північого потоку" 31.07.2015

Спільно з російським "Газпромом" дочірня компанія німецького концерну BASF планує долучитися до розбудови газопроводу "Північний потік" в обхід України.
Північний потік 2.0: хто отримуватиме газ?

"Північний потік" 2.0: хто отримуватиме газ? 19.06.2015

DW - про підґрунтя рішення "Газпрому" та його західних партнерів подвоїти потужності газопроводу "Північний потік".
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