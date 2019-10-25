Південний потік - так називався нереалізований російський проект, який передбачав спорудження газопроводу для транспортування блакитного палива до Європи.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південний потік". Газопровід "Південний потік" мав пройти дном Чорного моря з Анапського району до болгарського порту Варна. Однак у грудні 2014 року президент Росії Володимир Путін заявив про згортання проекту "Південний потік". Причиною такого рішення він назвав "позицію Єврокомісії" та той факт, що Росія не отримала дозволу від Болгарії на реалізацію проекту. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.