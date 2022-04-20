Південний Кавказ

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У Грузії побоювалися, що після Великодня в країні стрімко зросте кількість інфікованих коронавірусом. Церква відмовилася підтримати заходи уряду, але влада знайшла спосіб запобігти масовому зараженню вірян.