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Південний Кавказ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Південний Кавказ".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії

Помічник генсека НАТО підтвердив політику відкритих дверей щодо Грузії 20.04.2022

За словами Джеймса Аппатурая, НАТО вважає Грузію одним із "найближчих партнерів". Заступник генсека відвідав Тбілісі, щоб "обговорити практичні кроки" для подальшої співпраці.
Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я

Вірменія та Азербайджан домовились про перемир'я 16.11.2021

Чергове кількаденне загострення на кордоні Вірменії і Азербайджану припинилося. За даними міноборони РФ, бойові сутички армій двох країн більше не ведуться.
Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка)

Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка) 16.11.2020

За підсумками війни в невизнаному Нагірному Карабасі восени 2020 року Азербайджан повернув собі частину територій. Де тепер пролягають лінії розмежування - на карті DW.
Німецький експерт: Мир у Карабасі - серйозний успіх зовнішньої політики Росії

Німецький експерт: Мир у Карабасі - серйозний успіх зовнішньої політики Росії 11.11.2020

Експерт Німецького товариства зовнішньої політики DGAP Андраш Раш в інтерв'ю DW оцінив зростання впливу Росії на Південному Кавказі, російсько-турецькі відносини та перспективи нинішнього уряду Вірменії.
Коментар: Путін та Ердоган - переможці в Нагірному Карабаху

Коментар: Путін та Ердоган - переможці в Нагірному Карабаху 11.11.2020

Азербайджан святкує, російські танки розміщуються у Нагірному Карабасі. Переможці війни на Південному Кавказі очевидні. Крім Вірменії, програла також міжнародна дипломатія, вважає Роман Гончаренко.
Коментар: Кремль видає за перемогу поразку на Південному Кавказі

Коментар: Кремль видає за перемогу поразку на Південному Кавказі 10.11.2020

У рамках імперської логіки багато хто називає Путіна головним переможцем карабаської війни. Але це тактичний успіх. Пожертвувати довелось стратегічними інтересами Росії, вважає Іван Преображенський.
Нагірний Карабах: життя на лінії фронту (фотогалерея)

Нагірний Карабах: життя на лінії фронту (фотогалерея) 09.11.2020

Воєнний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах спалахнув з новою силою наприкінці вересня 2020 року. Відтоді його жертвами стали десятки мирних жителів.

Коментар: Війна за Нагірний Карабах - пожежа розростається

Коментар: Війна за Нагірний Карабах - пожежа розростається 05.10.2020

Підтримка Азербайджану Туреччиною та відсутність США підігрівають велику війну на Кавказі, пише огладач FAZ Райнгард Фезер.
Що розпалює війну між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах

Що розпалює війну між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах 29.09.2020

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах знову загострився. Спостерігачі налаштовані песимістично. Аналіз DW.
Коронавірус в Грузії: як в країні запобігли спалаху епідемії COVID-19 після Великодня

Коронавірус в Грузії: як в країні запобігли спалаху епідемії COVID-19 після Великодня 07.05.2020

У Грузії побоювалися, що після Великодня в країні стрімко зросте кількість інфікованих коронавірусом. Церква відмовилася підтримати заходи уряду, але влада знайшла спосіб запобігти масовому зараженню вірян.

Обсяг торгівлі Німеччини з південнокавказькими країнами зростає

Обсяг торгівлі Німеччини з південнокавказькими країнами зростає 23.08.2018

Бізнес німецьких компаній з партнерами у Вірменії, Азербайджані та Грузії динамічно розвивається. Анґела Меркель відвідає ці три країни з 23 по 25 серпня.
Папа Римський Франциск закликав до миру на Південному Кавказі

Папа Римський Франциск закликав до миру на Південному Кавказі 30.09.2016

Перебуваючи з візитом у Грузії, Папа Римський Франциск закликав народи Південного Кавказу до взаємної поваги.