Південна Корея заявляє про нові ракетні випробування в КНДР

Північна Корея запустила в бік Японського моря кілька невідомих ракет малої дальності, повідомили південнокорейські військові. Сеул і Вашингтон аналізують ситуацію.
Північна Корея в суботу, 4 травня, запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності. Про це заявили представники південнокорейської армії. Спочатку вони зазначали про запуск лише однієї ракети, який відбувся в районі міста Вонсан на березі Японського моря. Пізніше інформацію було скориговано. За оновленими даними, кілька снарядів були запущені з інтервалом близько 20 хвилин, вони пролетіли від 70 до 200 кілометрів. Наразі Сеул і Вашингтон спільно аналізують ситуацію, підкреслили військові. За даними південнокорейського військового інформагентства Yonhap, про запуск балістичних ракет під час нових випробувань КНДР не йдеться. Тести балістичних ракет, так само як і випробування атомної зброї, були заборонені країні міжнародною спільнотою.
Нагадаємо, що у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтенинтальних ракет. На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації.
На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що відбувся у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.
Утім, ситуація дещо загострилася у 2019 році. Під час нової зустрічі Кіма та Трампа у лютому у В'єтнамі сторонам не вдалося досягти прогресу в переговорах. Останнім часом влада КНДР неодноразово висловлювала невдоволення небажанням Вашингтона пом'якшити санкції проти Пхеньяна. У квітні уряд Кім Чен Ина заявив про небажання вести подальші переговори щодо атомної програми, якщо на чолі американської делегації залишатиметься держсекретар США Майк Помпео.
За даними американських аналітиків, Пхеньян проводить відновлювальні роботи на ракетному полігоні Сохе. Це може порушити домовленості між США і КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострова. (08.03.2019)
Північна Корея випробувала нову керовану тактичну зброю, здатну нести потужну боєголовку, повідомила північнокорейська державна інформаційна агенція KCNA. Підтвердження цих слів з інших джерел немає. (18.04.2019)