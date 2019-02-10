 Південна Корея заявляє про нові ракетні випробування в КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.05.2019

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Новини

Південна Корея заявляє про нові ракетні випробування в КНДР

Північна Корея запустила в бік Японського моря кілька невідомих ракет малої дальності, повідомили південнокорейські військові. Сеул і Вашингтон аналізують ситуацію.

прапор КНДР

Північна Корея  в суботу, 4 травня, запустила в східному напрямку кілька ракет малої дальності. Про це заявили представники південнокорейської армії. Спочатку вони зазначали про запуск лише однієї ракети, який відбувся в районі міста Вонсан на березі Японського моря. Пізніше інформацію було скориговано. За оновленими даними, кілька снарядів були запущені з інтервалом близько 20 хвилин, вони пролетіли від 70 до 200 кілометрів. Наразі Сеул і Вашингтон спільно аналізують ситуацію, підкреслили військові. За даними південнокорейського військового інформагентства Yonhap, про запуск балістичних ракет під час нових випробувань КНДР не йдеться. Тести балістичних ракет, так само як і випробування атомної зброї, були заборонені країні міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, що у квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань, а також випробувань міжконтенинтальних ракет. На першому саміті президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язував КНДР до повної денуклеаризації.

На саміті лідерів Південної і Північної Кореї, що відбувся у вересні того ж року в Пхеньяні, КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон Сохе і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки.

Утім, ситуація дещо загострилася у 2019 році. Під час нової зустрічі Кіма та Трампа у лютому у В'єтнамі сторонам не вдалося досягти прогресу в переговорах. Останнім часом влада КНДР неодноразово висловлювала невдоволення небажанням Вашингтона пом'якшити санкції проти Пхеньяна. У квітні уряд Кім Чен Ина заявив про небажання вести подальші переговори щодо атомної програми, якщо на чолі американської делегації залишатиметься держсекретар США Майк Помпео.

 

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