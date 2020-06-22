Південна Корея заявила про другу хвилю COVID-19

У Південній Кореї оголосили про другу хвилю захворюваності на COVID-19 у країні. Як заявила в понеділок, 22 червня, директорка південнокорейського центру контролю та профілактики захворювань Юнг Юн Кьон, спочатку в її відомстві очікували початку другої хвилі восени або взимку цього року. "Наші передбачення виявилися неправильними", - визнала вона.

За словами директорки, центром другої хвилі епідемії стала столиця країни Сеул та її передмістя. У сеульській агломерації проживає майже половина приблизно 52-мільйонного населення Південної Кореї.

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Заява Юнг Юн Кьон пролунала несподівано, оскільки офіційні дані свідчать про невелику кількість заражень коронавірусом у країні. У неділю, 21 червня, було оголошено про 17 нових випадків - це був перший раз, починаючи з 26 травня, коли в Південній Кореї було виявлено менш ніж 20 заражень.

Утім, за даними директорки центру контролю та профілактики захворювань, перша хвиля епідемії в країні закінчилася наприкінці квітня. Друга ж почалася вже в травні. У червні більшість випадків зараження було зафіксовано в Сеулі.

Загалом за весь період пандемії в Південній Кореї було зафіксовано 12 436 випадків COVID-19, померли від хвороби 280 осіб.