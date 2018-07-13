Південна Корея викликала російського аташе через інцидент з літаками

Через порушення російськими військовими літаками розпізнавальної зони південнокорейської ППО, міністерство оборони країни у суботу, 14 липня, викликало російського військового аташе, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.

"Оскільки існує ймовірність зіткнення в повітрі, ми закликаємо Росію усвідомити всю серйозність ситуації та вжити необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів", - заявив представник південнокорейського оборонного відомства російському військовому аташе Андрію Фалілеєву.

Раніше південнокорейські ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів країни повідомили, що два російські військові літаки в п'ятницю, 13 липня, чотири рази порушили розпізнавальну зону ППО Південної Кореї.

"Ми підняли в повітря військові літаки, щоб ті здійснили стандартні тактичні заходи на кшталт проведення повітряних маневрів у відповідь і передачі попереджень російським літакам не перебувати в KADIZ (ідентифікаційна зона ППО Південної Кореї - Ред.) аж до того моменту, поки вони не покинуть зону", - йдеться у заяві південнокорейських військових.

Своєю чергою в міністерстві оборони РФ повідомили, що Південна Корея і Японія піднімали винищувачі для супроводу двох російських стратегічних ракетоносців Ту-95МС. "Два стратегічні ракетоносці Ту-95МС Повітряно-космічних сил виконали планові польоти над нейтральними водами акваторій Японського і Жовтого морів, а також західної частини Тихого океану. Літаки дальньої авіації супроводжувалися екіпажами багатоцільових винищувачів Су-35С", - йдеться в повідомленні міноборони РФ.