 Південна Корея викликала російського аташе через інцидент з літаками | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.07.2018

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Новини

Південна Корея викликала російського аташе через інцидент з літаками

Два російських військових літаки порушили розпізнавальну зону ППО Південної Кореї. Міноборони країни закликало РФ утриматись від подібних інцидентів в подальшому.

Російський бомбардувальник Ту-95

Російський бомбардувальник Ту-95

Через порушення російськими військовими літаками розпізнавальної зони південнокорейської ППО, міністерство оборони країни у суботу, 14 липня, викликало російського військового аташе, повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.

"Оскільки існує ймовірність зіткнення в повітрі, ми закликаємо Росію усвідомити всю серйозність ситуації та вжити необхідних заходів для запобігання повторенню подібних інцидентів", - заявив представник південнокорейського оборонного відомства російському військовому аташе Андрію Фалілеєву.

Раніше південнокорейські ЗМІ з посиланням на Об'єднаний комітет начальників штабів країни повідомили, що два російські військові літаки в п'ятницю, 13 липня, чотири рази порушили розпізнавальну зону ППО Південної Кореї.

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Три російських бомбардувальники наблизились до японського кордону, два з них облетіли навколо території країни. Порушення повітряного простору в Токіо не зафіксували. (25.01.2017)

Бельгійська авіація перехопила два російський стратегічних бомбардувальники Ту-160 над акваторією Північного моря. Раніше на перехоплення літаків РФ у повітря піднялися винищувачі британських ВПС. (15.01.2018)

"Ми підняли в повітря військові літаки, щоб ті здійснили стандартні тактичні заходи на кшталт проведення повітряних маневрів у відповідь і передачі попереджень російським літакам не перебувати в KADIZ (ідентифікаційна зона ППО Південної Кореї - Ред.) аж до того моменту, поки вони не покинуть зону", - йдеться у заяві південнокорейських військових.

Своєю чергою в міністерстві оборони РФ повідомили, що Південна Корея і Японія піднімали винищувачі для супроводу двох російських стратегічних ракетоносців Ту-95МС. "Два стратегічні ракетоносці Ту-95МС Повітряно-космічних сил виконали планові польоти над нейтральними водами акваторій Японського і Жовтого морів, а також західної частини Тихого океану. Літаки дальньої авіації супроводжувалися екіпажами багатоцільових винищувачів Су-35С", - йдеться в повідомленні міноборони РФ. 

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