ПЦУ позбавила Філарета єпархії

Священний синод Православної церкви України (ПЦУ) у понеділок, 24 червня, ухвалив рішення про позбавлення почесного патріарха Філарета прав єпархіального архієрея. "Почесний патріарх Філарет залишається у складі єпископату Православної церкви України, однак втратив канонічні права і обов'язки, пов'язані з управлінням єпархією", - йдеться в рішенні, опублікованому на сайті ПЦУ.

При цьому Священний синод скасував рішення від лютого цього року, за яким Філарет продувжував керувати Київською єпархією у складі приходів та монастирів Києва. До грудня 2018 року ці храми - за винятком Свято-Михайлівського монастиря) перебували у його підпорядкуванні як патріарха Київського та всієї Руси-України.

Нагадаємо, після утворення ПЦУ колишній предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет почав виступати з критикою томоса про автокефалію та керівництва ПЦУ, особливо її предстоятеля митрополита Епіфанія. 20 червня він скликав "помісний собор", який відновив існування УПЦ КП та визнав як її очільника Філарета. Відтоді Філарет заявляє про права на всі кошти і храми, що підпорядковувались УПЦ КП.

УПЦ була утворена 15 грудня 2018 року на об'єднавчому соборі українських православних конфесій за сприяння Вселенського патріархату. ПЦУ об'єднала УПЦ КП і Українську автокефальну православну церкву. До новоствореної церкви також приєдналося кілька ієрархів УПЦ МП. 6 січня 2019 року ПЦУ отримала томос про автокефалію від Константинопольського патріархату.