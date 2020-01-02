ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео)

Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться репортаж DW.
До будинку Галини Карпюк в селі Морозівка Київської області отець Олексій приїжджає щонеділі. Рік тому, коли Україна отримала томос, місцева парафія УПЦ Московського патріархату була однією з перших, хто приєднався до нової Православної церкви України разом зі своїм священником. Але напередодні президентських виборів священник раптово вирішив попросити покаяння і повернутися в Московський патріархат. Кілька сотень селян, які поставили свої підписи під заявою про перехід до ПЦУ, опинилися в прямому сенсі за парканом церкви. Дивіться у репортажі DW, що змінилося за рік після набуття томоса в Морозівці і за що тут цінують ПЦУ:
Православна церква України 15 грудня відзначає свою першу річницю. Про те, чого досягла ПЦУ за цей час та чим вирізняється ця молода церква, - з'ясовувала DW. (15.12.2019)
Про остаточне юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ як релігійних організацій повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря. Напередодні патріарх Філарет анонсував форум на захист "Київського патріархату". (14.12.2019)
РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом Феодором II, який визнав автокефалію Православної церкви України. Водночас у РПЦ заявили, що підтримуватимуть зв'язок з іншими архієреями, які не визнають ПЦУ. (27.12.2019)
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет відкинув томос і оголосив про відновлення Київського патріархату. Про наслідки цього кроку для майбутнього ПЦУ - Сергій Руденко. (21.06.2019)
Битва за престол. Українська православна церква Київського патріархату не припиняла свого існування і залишається чинною, запевняє патріарх Філарет. Чи дійсно це так юридично і канонічно? (14.06.2019)
Філарета шанують у церковних колах, адже він дуже багато зробив для розбудови української православної церкви і для надання їй томоса. Проте його конфлікт з Епіфанієм занепокоїв і священиків, і вірян. (17.05.2019)