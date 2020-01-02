ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео)

До будинку Галини Карпюк в селі Морозівка Київської області отець Олексій приїжджає щонеділі. Рік тому, коли Україна отримала томос, місцева парафія УПЦ Московського патріархату була однією з перших, хто приєднався до нової Православної церкви України разом зі своїм священником. Але напередодні президентських виборів священник раптово вирішив попросити покаяння і повернутися в Московський патріархат. Кілька сотень селян, які поставили свої підписи під заявою про перехід до ПЦУ, опинилися в прямому сенсі за парканом церкви. Дивіться у репортажі DW, що змінилося за рік після набуття томоса в Морозівці і за що тут цінують ПЦУ: