 ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.01.2020

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Політика й суспільство

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео)

Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться репортаж DW.

Ukraine Kiew | Gottesdienst St. Michaelkloster (DW/O. Zhuravliova)

Що змінилося через рік після томоса для ПЦУ?

До будинку Галини Карпюк в селі Морозівка Київської області отець Олексій приїжджає щонеділі. Рік тому, коли Україна отримала томос, місцева парафія УПЦ Московського патріархату була однією з перших, хто приєднався до нової Православної церкви України разом зі своїм священником. Але напередодні президентських виборів священник раптово вирішив попросити покаяння і повернутися в Московський патріархат. Кілька сотень селян, які поставили свої підписи під заявою про перехід до ПЦУ, опинилися в прямому сенсі за парканом церкви. Дивіться у репортажі DW, що змінилося за рік після набуття томоса в Морозівці і за що тут цінують ПЦУ:

 

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