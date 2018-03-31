Пхьончхан - місто в Південній Кореї.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пхьончхан". Пхьончхан є південнокорейським містом і місцем проведення Зимових Олімпійських ігор 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.