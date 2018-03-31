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Пхьончхан

Пхьончхан - місто в Південній Кореї.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Пхьончхан". Пхьончхан є південнокорейським містом і місцем проведення Зимових Олімпійських ігор 2018 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Голова МОК: Пхеньян візьме участь в Олімпіадах 2020 і 2022 років

Голова МОК: Пхеньян візьме участь в Олімпіадах 2020 і 2022 років 31.03.2018

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про наміри відправити спортивні команди на змагання у Токіо та Пекін, повідомив глава МОК.

Рецепт успіху українських паралімпійців (19.03.2018) 19.03.2018

На Паралімпіаді-2018 у Південній Кореї Україна здобула 22 медалі, посівши шосте місце у медальному заліку. У чому секрет успіху української збірної, DW намагалася з'ясувати на тренувальній базі паралімпійців на Львівщині.

Під завершення Паралімпіади Україна взяла сьоме золото

Під завершення Паралімпіади Україна взяла сьоме "золото" 18.03.2018

У неформальному заліку Україна посіла шосте місце із 22 медалями. Німеччина - п'ята.

Паралімпіада-2018: Україна взяла шосте золото

Паралімпіада-2018: Україна взяла шосте "золото" 16.03.2018

Україна - четверта у неформальному заліку. Попереду - США, російські паралімпійці та ФРН. На змаганнях з біатлонних перегонів ледь не утворився "український п'єдестал".

Збірна України здобула ще два золота на Паралімпіаді

Збірна України здобула ще два "золота" на Паралімпіаді 13.03.2018

Ще два "золота" на Паралімпійських іграх у Пхьончхані українській збірній принесли біатлоністи. Загалом українці здобули вже 15 нагород і вийшли на друге місце в медальному заліку.
Україна завоювала третє золото на Паралімпіаді

Україна завоювала третє "золото" на Паралімпіаді 12.03.2018

Третє "золото" на Паралімпійських іграх у Пхьончхані українській збірній приніс лижник Ігор Рептюх. Загалом українці здобули вже дев’ять нагород.
Перше золото Німеччині на Паралімпіаді принесла гірськолижниця

Перше золото Німеччині на Паралімпіаді принесла гірськолижниця 10.03.2018

Анна Шаффельгубер продовжила в Пхенчхані серію перемог після п'яти золотих медалей в Сочі. 25-річна спортсменка стала першою в швидкісному спуску в класі "сидячи".

Паралімпіада-2018: як тренується незряча лижниця з Німеччини (08.03.2018) 08.03.2018

Попри практично повну відсутність зору німецька спортсменка Ноемі Рістау готується стартувати в усіх п'яти дисциплінах гірськолижного спорту на Паралімпійських іграх в Пхьончхані.
МОК відновив членство Олімпійського комітету Росії

МОК відновив членство Олімпійського комітету Росії 28.02.2018

Міжнародний олімпійський комітет зняв санкції з Олімпійського комітету Росії, запроваджені через допінговий скандал, відновивши його членство в організації.
Норвежці виграли неофіційний медальний залік Олімпіади

Норвежці виграли неофіційний медальний залік Олімпіади 25.02.2018

У трійку країн-лідерів неофіційного медального заліку Олімпіади в Пхьончхані увійшли Норвегія, Німеччина і Канада.

Пхьончхан-2018: хокеїсти з Росії перемогли німецьку команду на Олімпіаді

Пхьончхан-2018: хокеїсти з Росії перемогли німецьку команду на Олімпіаді 25.02.2018

Команда хокеїстів з Росії у фінальному матчі олімпійського турніру в Пхьончхані обіграла збірну Німеччини з рахунком 4:3.
Олімпійця з Канади затримали у Пхьончхані за угон

Олімпійця з Канади затримали у Пхьончхані за угон 24.02.2018

Спортсмен з Канади Девід Данкан разом з дружиною і тренером у стані алкогольного сп'яніння викрали позашляховик в Пхьончхані. На Олімпіаді він фінішував восьмим у скікросі.
Пхьончхан-2018: результат російської бобслеїстки анулювали через допінг

Пхьончхан-2018: результат російської бобслеїстки анулювали через допінг 24.02.2018

Російську бобслеїстку Надію Сергеєву дискваліфіковано через допінг. Цей випадок може вплинути на позицію МОК щодо санкцій проти Росії.

Хокейна збірна Німеччини сенсаційно перемогла канадців на Олімпіаді в Пхьончхані

Хокейна збірна Німеччини сенсаційно перемогла канадців на Олімпіаді в Пхьончхані 23.02.2018

Олімпійська збірна Німеччини з хокею сенсаційно перемогла у півфіналі збірну Канади з рахунком 4:3. У фіналі німцям протистоятимуть росіяни.
Пхьончхан-2018: у пробі російської бобслеїстки виявили заборонений препарат

Пхьончхан-2018: у пробі російської бобслеїстки виявили заборонений препарат 23.02.2018

Проба на допінг російської спортсменки Надії Сергеєвої від 18 лютого дала позитивний результат на серцевий препарат, який входить до списку заборонених, йдеться у заяві Федерації бобслею РФ.
Пхьончхан-2018: провал фавориток у біатлоні та досягнення німецьких двоєборців

Пхьончхан-2018: провал фавориток у біатлоні та досягнення німецьких двоєборців 22.02.2018

На Олімпіаді в Пхьончхані в жіночій біатлонній естафеті провалилися як збірна України, так і Німеччини. 13-те "золото" команді ФРН принесли двоєборці.
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