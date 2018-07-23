Пучдемон повернувся з Німеччини до Бельгії

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон у суботу, 28 липня, залишив Німеччину та повернувся до Бельгії. Про це повідомив його адвокат Тіль Дункель, передає агенція dpa. На суботній ранок у Брюсселі запланована його прес-конференція.

Раніше Пучдемон повідомив, що його подальша політична активність буде базуватися у Бельгії. У середині липня він та нинішній прем'єр Каталонії Жоакім Торра оголосили про створення нового руху "Національний заклик до республіки". Планується, що він об'єднає всіх прихильників незалежності регіону. За планами Пучдемона, восени з нового руху повинна утворитися партія.

Виїхати з Німеччини Пучдемон вирішив після того, як верховний земельний суд Шлезвіг-Гольштейна скасував постанову про його екстрадицію до Іспанії. Раніше Верховний суд Іспанії скасував міжнародний ордер на арешт Пучдемона.

Німецький суд визнав допустимою екстрадицію Пучдемона в Іспанію лише за звинуваченням у розтраті державних коштів, але не в заколоті. Це означає, що в Іспанії Пучдемона можуть судити лише за набагато менш серйозним обвинуваченням.

Карлес Пучдемон перебуває в полі зору іспанських органів юстиції як організатор несанкціонованого референдуму про незалежність Каталонії в жовтні 2017 року. Після референдуму він втік до Бельгії, проте в березні був заарештований на підставі європейського ордера, коли проїжджав через територію Німеччини. Згодом німецький суд відпустив його на волю під заставу у 75 тисяч євро.

Політична криза в Каталонії розпочалася 1 жовтня 2017 року, коли в регіоні відбувся заборонений владою в Мадриді референдум щодо незалежності від Іспанії. За даними каталонської влади, понад 90 відсотків осіб, які взяли в ньому участь, підтримали незалежність регіону. Уряд Іспанії оголосив плебісцит незаконним, а згодом розпустив парламент і уряд Каталонії після того, як вони ухвалили декларацію про незалежність регіону.

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