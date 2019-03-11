 Пучдемона позбавили права балотуватися в Європарламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Пучдемона позбавили права балотуватися в Європарламент

Лідеру каталонських сепаратистів Карлесу Пучдемону відмовили у праві взяти участь у виборах до Європарламенту.

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон

Лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон

Виборча комісія Іспанії відмовила колишньому главі уряду Каталонії та лідеру прихильників незалежності регіону Карлесу Пучдемону у праві балотуватися до Європейського парламенту. Про це у понеділок, 29 квітня повідомили в партії Пучдемона "Разом за Каталонію".

Окрім екс-урядовця, відмови отримали й колишні радники його уряду Тоні Комін та Клара Понсаті. У партії "Разом за Каталонію" вже звинуватили виборчу комісію у бажанні примусити їхнього лідера "до мовчання".

DW.COM

У самій комісії це рішення поки не коментували, зазначає агентство AFP. Причиною відмови може бути той факт, що лідери прихильників каталонської незалежності не перебувають на території Іспанії і переховуються від іспанського правосуддя після того, як 27 жовтня 2017 року вони підтримали одностороннє проголошення Каталонією незалежності.

Таким чином, виборча комісія задовольнила скарги з боку консервативної Народної партії та ліберальної партії "Громадяни". "Разом за Каталонію" має намір оскаржити рішення виборчої комісії.

Про своє бажання продовжити свою боротьбу за каталонську незалежність як депутат Європарламенту Пучдемон заявив 10 березня. "Настав час зробити ще один крок до інтернаціоналізації права Каталонії на самовизначення: просто із серця Європи до цілого світу", - написав Пучдемон на своїй сторінці у соцмережі Twitter, перебуваючи у Бельгії, куди він виїхав після проголошення незалежності. Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня 2019 року.

Нагадаємо, що на виборах, які відбулися у неділю, 28 квітня, до іспанського парламенту пройшли п'ятеро лідерів руху за незалежність Каталонії. Зокрема, мандат отримав колишній заступник глави уряду Каталонії Уріол Жункерас, який висувався в Конгрес депутатів від партії "Ліві республіканці Каталонії" (ERC). До Сенату - верхньої палати іспанського парламенту - мандат здобув колишній міністр закордонних справ Каталонії Рауль Ромева (ERC).

Крім того, депутатські мандати отримали Жорді Турулл, Жорді Санчес і та Жозеп Рулл, що висувалися від блоку "Разом за Каталонію", який очолює Пучдемоном. Усі вони перебувають у в'язниці та очікують суду.

Дивитись відео 01:40

У кого міцніші нерви: сварка на Conflict Zone (29.03.2019)

Аудіо й відео до теми

У кого міцніші нерви: сварка на Conflict Zone (29.03.2019)  

Також за темою

EU l Puigdemont - Spitzenkandidat bei der Europawahl

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон балотуватиметься в Європарламент 11.03.2019

Колишній очільник Каталонії Карлес Пучдемон балотуватиметься в Європарламент від політичної сили "Разом за Каталонію".

Deutschland Puigdemont berät sich mit Parteimitgliedern in Berlin

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон заснував нову партію "Заклик" 28.10.2018

Партія "Заклик" має об'єднати усіх прихильників незалежності Каталонії та продовжити боротьбу за відділення регіону від Іспанії, заявив з Брюсселя екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон.

Prozess gegen inhaftierte katalanische Separatistenführer in Madrid

У Мадриді розпочався суд над колишніми лідерами Каталонії 12.02.2019

Судовий процес над лідерами руху Каталонії за незалежність розпочався в Мадриді. Перший день слухань буде присвячений процедурним питанням.

Реклама

Докладно

Дострокові парламентські вибори в Іспанії

На парламентських виборах в Іспанії лідирують соціалісти

Утім, соціалісти разом з ймовірними партнерами з "Подемос" не здобувають більшості, необхідної для формування уряду.  

Країни Єврозони припиняють випускати купюри в 500 євро

Усі країни Єврозони припинили випуск банкнот в 500 євро

Німеччина та Австрія останніми в Єврозоні 26 квітня припинили випускати купюри номіналом в 500 євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  