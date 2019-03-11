Пучдемона позбавили права балотуватися в Європарламент

Виборча комісія Іспанії відмовила колишньому главі уряду Каталонії та лідеру прихильників незалежності регіону Карлесу Пучдемону у праві балотуватися до Європейського парламенту. Про це у понеділок, 29 квітня повідомили в партії Пучдемона "Разом за Каталонію".

Окрім екс-урядовця, відмови отримали й колишні радники його уряду Тоні Комін та Клара Понсаті. У партії "Разом за Каталонію" вже звинуватили виборчу комісію у бажанні примусити їхнього лідера "до мовчання".

У самій комісії це рішення поки не коментували, зазначає агентство AFP. Причиною відмови може бути той факт, що лідери прихильників каталонської незалежності не перебувають на території Іспанії і переховуються від іспанського правосуддя після того, як 27 жовтня 2017 року вони підтримали одностороннє проголошення Каталонією незалежності.

Таким чином, виборча комісія задовольнила скарги з боку консервативної Народної партії та ліберальної партії "Громадяни". "Разом за Каталонію" має намір оскаржити рішення виборчої комісії.

Про своє бажання продовжити свою боротьбу за каталонську незалежність як депутат Європарламенту Пучдемон заявив 10 березня. "Настав час зробити ще один крок до інтернаціоналізації права Каталонії на самовизначення: просто із серця Європи до цілого світу", - написав Пучдемон на своїй сторінці у соцмережі Twitter, перебуваючи у Бельгії, куди він виїхав після проголошення незалежності. Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня 2019 року.

Нагадаємо, що на виборах, які відбулися у неділю, 28 квітня, до іспанського парламенту пройшли п'ятеро лідерів руху за незалежність Каталонії. Зокрема, мандат отримав колишній заступник глави уряду Каталонії Уріол Жункерас, який висувався в Конгрес депутатів від партії "Ліві республіканці Каталонії" (ERC). До Сенату - верхньої палати іспанського парламенту - мандат здобув колишній міністр закордонних справ Каталонії Рауль Ромева (ERC).

Крім того, депутатські мандати отримали Жорді Турулл, Жорді Санчес і та Жозеп Рулл, що висувалися від блоку "Разом за Каталонію", який очолює Пучдемоном. Усі вони перебувають у в'язниці та очікують суду.