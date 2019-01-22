Путін та Абе не досягли прориву щодо мирного договору

Президент Росії Володимир Путін та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у вівторок, 22 січня, обговорили в Москві переспективи укадення мирного договору між країнами, проте не досягли в цьому питанні прориву.

Після переговорів Путін заявив, що Москва та Токіо підтвердили зацікавленість в укладенні мирного договору та готові до кропіткої роботи з формування умов для виходу на прийнятне для обох сторін рішення щодо мирного договору. За його словами, це рішення "має бути взаємоприйнятним для народів Росії та Японії, підтримане громадськістю обох країн".

Сіндзо Абе своєю чергою сказав, що вирішити проблему мирного договору між Японією та Росією не просто, але це треба зробити. "Ми сьогодні з президентом Путіним підтвердили свою рішучість щодо цієї роботи", - зазначив японський прем'єр, цитує агентство "Інтерфакс".

Нагадаємо, що Японія претендує на чотири південні Курильські острови - Ітуруп, Кунашир, Шикотан та Хабомаї. Позиція Москви полягає в тому, що Південні Курили увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни, і російський суверенітет над ними не підлягає сумнівам.

У Токіо вважають, що мирний договір між Росією та Японією може бути укладено лише після вирішення проблеми цих "північних територій".