 Путін стверджує, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу Україною | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.12.2019

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Економіка

Путін стверджує, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу Україною

Росія не має наміру припиняти транзит газу територією України, але питання полягає в економічній доцільності, запевняє Володимир Путін. Тим часом у "Нафтогазі" повідомили про завершення консультацій з "Газпромом".

Транзит російського газу українською ГТС

Президент Росії Володимир Путін запевнив, що Росія не має наміру припиняти транзит газу територією України. Про це він заявив у п'ятницю, 6 грудня, в Сочі під час зустрічі з представниками німецького бізнесу.

Путін також стверджує, що газопровід "Північний потік-2" дном Балтійського моря є комерційним проєктом. "Багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати - це (реалізація проєкту "Північний потік-2". - Ред.) зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", - сказав Путін, цитує агенція новин "Інтерфакс".

При цьому він додав: "Питання не в території, питання в економічній доцільності". Путін також нагадав, що у Відні тривають переговори між українською та російською сторонами щодо транзиту російського газу української газотранспортною системою. Він висловив сподівання, що сторонам вдасться домовитися.

DW.COM

Українська та російська сторони обговорили можливість підписання договору про транзит газу відповідно до європейських правил. Також було обговорено питання врегулювання взаємних претензій щодо виконання контрактів. (28.11.2019)

Російська сторона вважає запропоновані Україною тарифи на транзит газу з 2020 року занадто високими. Утім, президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий зберегти "український транзит". (04.12.2019)

Газопровід через Україну, доля якого вирішується зараз, 40 років тому будували, зокрема, і східні німці. Як це було, чому пиво їм везли з НДР і як вони ставляться до цієї труби сьогодні? (06.12.2019)

У німецькій делегації наголосили на важливості збереження транзиту російського газу українською територією, передає інформагенція dpa. Цю позицію обстоює і уряд ФРН.

У "Нафтогазі" кажуть про готовність до тристоронніх переговорів

Тим часом виконавчий директор Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив пізніше цього дня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook про завершення двосторонніх переговорів між "Нафтогазом" та "Газпромом" у Відні. Він також запевнив у готовності української сторони до тристоронніх переговорів.

За словами Вітренка, на прохання Європейської Комісії (ЄК) обговорювалося питання можливості врегулювання суперечок щодо минулого та поточного Стокгольмського арбітражів, адже "Газпром" вносить це в "пакет" для переговорів щодо транзиту.

"Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що ми готові розглядати можливість отримати газ від "Газпрому" у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 мільярди доларів)", - зазначив Вітренко. "Ми також готові відкликати свої позовні вимоги у новому арбітражі, але тільки якщо буде укладений довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо "Нафтогазу" буде компенсовано невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за поточними контрактами", - зазначив він.

"Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори", - додав Вітренко.

  • Вид зсередини труби на газогін

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    "Дружба" завдовжки у 500 кілометрів

    З 1975 по 1979 рік східні німці з НДР будували в Україні експортний газогін "Союз", яким газ з Оренбурзького родовища постачався до Центральної Європи. Свою ділянку вони назвали "Дружба".

  • План газогону

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Від Кременчука до Бара

    Крім НДР, експортний газопровід на території України будували Польща, Чехословаччина, Угорщина і Болгарія. Німецька ділянка була в центрі - від Кременчука в Полтавській області до Бара на Вінничині.

  • Газопровід в українському степу

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Німецькі труби і кредити

    Сталеві труби діаметром 1,42 метра були імпортними - їх постачали з Італії та Західної Німеччини. Німецькі труби виробляла західнонімецька фірма Mannesmann з Дюссельдорфа. Між ФРН і СРСР ще до початку будівництва, в 1970-му році, була укладена угода, яку назвали "газ в обмін на труби". Вона також передбачала кредити німецьких банків.

  • Трубопрогладники на трасі

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Японська техніка

    Будівництво газопроводу було б неможливим без трубоукладачів японської фірми Komatsu. Подібної техніки не було ні у СРСР, ні у країн Східного блоку. Колишні будівельники згадують, як їх вразили встановлені на бульдозерах та інших японських машинах кондиціонери, у ті часи - дивина.

  • Техніка на прокладанні труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    КрАЗи прямо з заводу

    Труби - із Західної Німеччини, укладачі - з Японії, але, звісно, на будівництві використовували й радянську техніку. Так співпало, що німецька ділянка починалася у Кременчуці, де випускають великовантажні автомобілі КрАЗ (на фото зліва). Німецькі будівельники отримували їх в рамках спецпрограми прямо на заводі.

  • Гайо Обухофф з напарником біля дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Діджей на трасі

    Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.

  • Гайо Обухофф всередині дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    На "дискомобілі" українськими дорогами

    Платівки, програвачі, мікшерний пульт - так виглядало робоче місце Гайо Обухоффа у "дискомобілі". Музика, яку він крутив для будівельників, була різною - від гуртів з НДР і країн Східного блоку, до популярних на Заході Beatles, Boney M, Rolling Stones або Led Zeppelin.

  • Сорока частується пивом, за столами сидять робітники

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Привозне пиво

    Пиво, ковбасу та інше продовольство будівельникам регулярно привозили з НДР. Зокрема, це було пов'язано з тим, що в умовах літньої спеки місцеве пиво швидко псувалося. Німецькі будівельники були повністю забезпечені продуктами, які в СРСР були в дефіциті.

  • Калюжі на будмайданчику

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    І в дощ, і в сніг

    За словами колишнього зварювальника з Тюрингії Теодора Герменайта, найскладнішим при прокладанні труби були рельєф місцевості і погода. Навесні і восени прокладати трубу було особливо важко через вогку землю. "Мої чоботи досі десь в українському чорноземі", - згадує зварювальник.

  • Шматок труби газопроводу Дружба

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Шматок труби на згадку

    Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.

  • Концерт гурту Express

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Концерти "зірок" з НДР

    З гастролями для будівельників на трасу регулярно приїжджали артисти з НДР. На фото - виступ гурту Express зі Східного Берліна.

  • Прокладання останньої труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Остання труба

    Офіційно будівництво німецької ділянки "Дружби" завершилося прокладанням останньої труби восени 1978 року, але дрібніші роботи тривали ще рік.

    Автор: Роман Гончаренко


Дивитись відео 04:14

Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сваряться, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL (04.12.2019)

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"Дружба" - німецька газова труба в центрі України

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Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сваряться, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL (04.12.2019)  

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Сварщик на фоне труб

"Дружба" - німецька газова труба в центрі України

Галерея DW про будівництво газопроводу "Союз" та участь у ньому німців з НДР.  

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