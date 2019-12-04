Путін стверджує, що Росія не планує відмовлятися від транзиту газу Україною

Президент Росії Володимир Путін запевнив, що Росія не має наміру припиняти транзит газу територією України. Про це він заявив у п'ятницю, 6 грудня, в Сочі під час зустрічі з представниками німецького бізнесу.

Путін також стверджує, що газопровід "Північний потік-2" дном Балтійського моря є комерційним проєктом. "Багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати - це (реалізація проєкту "Північний потік-2". - Ред.) зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", - сказав Путін, цитує агенція новин "Інтерфакс".

При цьому він додав: "Питання не в території, питання в економічній доцільності". Путін також нагадав, що у Відні тривають переговори між українською та російською сторонами щодо транзиту російського газу української газотранспортною системою. Він висловив сподівання, що сторонам вдасться домовитися.

У німецькій делегації наголосили на важливості збереження транзиту російського газу українською територією, передає інформагенція dpa. Цю позицію обстоює і уряд ФРН.

У "Нафтогазі" кажуть про готовність до тристоронніх переговорів

Тим часом виконавчий директор Національної акціонерної компанії (НАК) "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив пізніше цього дня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook про завершення двосторонніх переговорів між "Нафтогазом" та "Газпромом" у Відні. Він також запевнив у готовності української сторони до тристоронніх переговорів.

За словами Вітренка, на прохання Європейської Комісії (ЄК) обговорювалося питання можливості врегулювання суперечок щодо минулого та поточного Стокгольмського арбітражів, адже "Газпром" вносить це в "пакет" для переговорів щодо транзиту.

"Щоб продемонструвати свою конструктивність, ми сказали, що ми готові розглядати можливість отримати газ від "Газпрому" у рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 мільярди доларів)", - зазначив Вітренко. "Ми також готові відкликати свої позовні вимоги у новому арбітражі, але тільки якщо буде укладений довгостроковий контракт на транзит, який буде покривати всі витрати, і якщо "Нафтогазу" буде компенсовано невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за поточними контрактами", - зазначив він.

"Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори", - додав Вітренко.

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