Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО

Російський президент Володимир Путін підписав указ "Про визначення в гуманітарних цілях категорій осіб, які мають право звернутися із заявою про прийом в громадняство РФ за спрощеним порядком". Інформація про це та текст указу були опубліковані на офіційному сайті Кремля у середу, 24 квітня.

Згідно з указом, право на отримання російського громадянства за спрощеним порядком мають особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Розгляд заяв про прийняття до громадянства зазначених осіб "здійснюється в термін, що не перевищує трьох місяців" з дня подання заяви та необхідного переліку документів. Указ набуває чинності з дня його офіційної публікації.

Також у Кремлі називають це рішення необхідним "для захисту прав і свобод людини і громадянина".

Нагадаємо, що інформація про плани російської влади дозволити мешканцям окупованих українських територій на Донбасі отримувати російське громадянство за спрощеним порядком з'явилася в російських ЗМІ у середині квітня. Так, видання "Коммерсантъ" писало, що у березні високопосадовці МВС Росії відкрили у Ростові-на-Дону нову будівлю управління з питань міграції.

18 грудня 2018 року Державна дума РФ ухвалила закон, який наділив Путіна повноваженнями визначати "у гуманітарних цілях" категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, що мають право отримувати російські паспорти за спрощеним порядком. Утім, тоді спікер президента Росії Дмитро Песков відмовився коментувати про можливість запровадження спрощеного порядку для жителів окупованих територій Сходу України.