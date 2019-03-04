Путін підписав указ про призупинення участі Росії в ракетному договорі

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 4 березня, підписав указ "Про призупинення Російською Федерацією виконання Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їхніх ракет середньої дальності та меншої дальності", повідомила прес-служба Кремля.

У документі стверджується, що рішення ухвалене, "виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у зв'язку з порушенням США своїх зобов'язань" за договором про ліквідацію ракет. Зазначено, що виконання договору Москвою призупинене до усунення з боку США допущених ними порушень зобов'язань або до припинення дії угоди. Указ набув чинності з 4 березня.

Нагадаємо, 1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. Наступного дня Путін теж заявив, що його країна призупинить участь у договорі. США та союзники в НАТО закидали Москві порушення договору, зокрема через виробництво Росією ракети SSC-8 . Москва заперечує порушення умов договору.

До підписання ДРСМД у 1987 році Північноатлантичний альянс розміщував ракети в Європі у відповідь на загрозу застосування ракет з боку СРСР. Ракети середньої дальності вважаються найбільш небезпечними, оскільки здатні досягати цілей упродовж декількох хвилин і не залишають супротивникові шансів підготуватися до удару й відбити його.

Договір про роззброєння був підписаний генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 8 грудня 1987 року.