 Путін наказав російському уряду запровадити санкції проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Путін наказав російському уряду запровадити санкції проти України

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким постановив запровадити санкції проти України через її "недружні дії щодо громадян та підприємств РФ".

Володимир Путін наказав уряду Росії запровадити санкції проти України

Володимир Путін наказав уряду Росії запровадити санкції проти України

Президент Росії Володимир Путін у понеділок, 22 жовтня, підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації". В документі не зазначено, які саме санкції будуть запроваджені, - це має визначити уряд РФ. Також він має скласти перелік громадян та підприємств, проти яких вони будуть запроваджені. Усі інші органи влади в Росії мають врахувати ці заходи.

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Рада національної безпеки і оборони України запровадила додаткові санкції проти Росії через анексію Криму. До санкційного списку потрапили також російські посадовці, причетні до утримання українських громадян у РФ. (29.12.2016)

У документі йдеться, що санкції будуть запроваджені в цілях захисту національних інтересів РФ та у відповідь на санкції з боку України. Цей указ набирає чинності з 22 жовтня та буде скасований лише за умови скасування санкцій, які Україна запровадила проти росіян.

Нагадаємо, що Україна запроваджувала санкції проти РФ, починаючи з березня 2014 року. Вони включають заходи проти підприємств та фізичних осіб. Також Україна заблокувала деякі російські інтернет-сервіси та заборонила окремі російські ЗМІ. Зараз в українському санкційному списку знаходиться понад 1700 фізичних та 700 юридичних осіб з Росії.

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