Путін доручив підготувати симетричну відповідь на ракетне випробування США

Президент Росії Володимир Путін доручив МЗС РФ, міноборони та іншим профільним відомствам проаналізувати рівень загрози після ракетного випробування Сполученими Штатами та підготувати заходи щодо симетричної відповіді. Про це повідомляється на сайті глави Кремля у п'ятницю, 23 серпня.

"Доручаю міністерству оборони Російської Федерації, міністерству закордонних справ, іншим профільним відомствам проаналізувати рівень загрози, яка створюється згаданими діями Сполучених Штатів для нашої країни, і вжити вичерпних заходів з підготовки симетричної відповіді", - цитує пресслужба президента РФ.

При цьому, Путін запевняє, що Росія "як і раніше відкрита до рівноправного і конструктивного діалогу зі США для відновлення довіри і зміцнення міжнародної безпеки".

Нагадаємо, 18 серпня США провели випробування крилатих ракет дальністю понад 500 кілометрів на острові Сан-Ніколас у Каліфорнії. Це були перші випробування після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Після цього Росія та Китай попросили скликати засідання Ради Безпеки ООН та обговорити це випробування ракети. Під час засідання Радбезу ООН представники США та Росії звинуватили один одного у розпалюванні нової гонки озброєнь.

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