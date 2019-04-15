Путін: Газопостачання України залежить від транзиту газу через неї

Газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через неї, заявив президент Росії Володимир Путін у суботу, 27 квітня, на прес-конференції в Пекіні. "А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде і реверсу. Адже реверс, він же віртуальний. Ніякого реверсу реального немає! Йде газ до Європи, відгалуження від транзитних газових труб йде на всю територію України. Газ береться у звичайному режимі. Потім в паперах пишеться, що це реверс", - наголосив Путін.

Він також наголосив що питання транзиту газу може стати одним із головних, які можуть бути обговорені під час переговорів з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. "Ми врешті решт підпишемо договір на транзит газу чи ні?", - запитав Путін.

Російський президент також додав, що Україна отримує зараз газ удвічі дорожче, ніж могла б отримувати. Він згадав, що в березні лідер "Опозиційної платформи - За Життя" Юрій Бойко і член політради партії "За Життя" Віктор Медведчук обговорили питання транзиту газу з російським прем'єром Дмитром Медведєвим і головою правління компанії "Газпром" Олексієм Міллером. "Російська сторона сказала: мінімум на 25 відсотків буде ціна менша, якщо безпосередньо отримувати газ з Росії", - зазначив президент РФ.

Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом України" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року. Раніше в інтерв'ю для DW голова наглядової ради компанії "Укрнафта" Юрій Вітренко оцінив потенційні збитки "Нафтогазу" від втрати транзиту російського газу через українську ГТС приблизно у три мільярди доларів.

За даними компанії "Укртрансгаз", у 2018 році транзит російського природного газу через Україну до країн Європейського Союзу і Молдови склав 86,8 мільярда кубометрів. Таким чином він знизився на 6,7 мільярда кубометрів, або на 7,2 відсотка, порівняно з 2017 роком.