 Путін: Газопостачання України залежить від транзиту газу через неї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.04.2019

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Новини

Путін: Газопостачання України залежить від транзиту газу через неї

Президент Росії Володимир Путін заявив, що без транзиту російського газу через Україну не буде і газопостачання. Він підрахував, що Україна зараз переплачує за газ в два рази.

Дія контракту щодо транзиту газу завершується 31 грудня

Дія контракту щодо транзиту російського газу через Україну завершується 31 грудня

Газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через неї, заявив президент Росії Володимир Путін у суботу, 27 квітня, на прес-конференції в Пекіні. "А якщо транзиту не буде? Ви розумієте, що тоді не буде і реверсу. Адже реверс, він же віртуальний. Ніякого реверсу реального немає! Йде газ до Європи, відгалуження від транзитних газових труб йде на всю територію України. Газ береться у звичайному режимі. Потім в паперах пишеться, що це реверс", - наголосив Путін.

Він також наголосив що питання транзиту газу може стати одним із головних, які можуть бути обговорені під час переговорів з новообраним президентом України Володимиром Зеленським. "Ми врешті решт підпишемо договір на транзит газу чи ні?", - запитав Путін.

Російський президент також додав, що Україна отримує зараз газ удвічі дорожче, ніж могла б отримувати. Він згадав, що в березні лідер "Опозиційної платформи - За Життя" Юрій Бойко і член політради партії "За Життя" Віктор Медведчук обговорили питання транзиту газу з російським прем'єром Дмитром Медведєвим і головою правління компанії "Газпром" Олексієм Міллером. "Російська сторона сказала: мінімум на 25 відсотків буде ціна менша, якщо безпосередньо отримувати газ з Росії", - зазначив президент РФ.

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Наразі Євросоюз, Україна та Росія шукають компроміс, який дозволить забезпечити транзит газу з РФ до ЄС територією України з 1 січня 2020 року. Дія чинного контракту між "Нафтогазом України" і "Газпромом" завершується 31 грудня цього року. Раніше в інтерв'ю для DW голова наглядової ради компанії "Укрнафта" Юрій Вітренко оцінив потенційні збитки "Нафтогазу" від втрати транзиту російського газу через українську ГТС приблизно у три мільярди доларів.

За даними компанії "Укртрансгаз", у 2018 році транзит російського природного газу через Україну до країн Європейського Союзу і Молдови склав 86,8 мільярда кубометрів. Таким чином він знизився на 6,7 мільярда кубометрів, або на 7,2 відсотка, порівняно з 2017 роком.

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