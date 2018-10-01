Путін вважає Скрипаля "зрадником", знову заперечив причетність РФ до отруєння

Президент Росії Володимир Путін знову заперечив причетність російських спецслужб до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Виступаючи у середу, 3 жовтня, на енергетичному форумі в Москві він назвав "нісенітницею" розвиток ситуації навколо розслідування отруєння в британському місті Солсбері.

Коментуючи закиди правоохоронців Великобританії, що звинувачують співробітників спецслужб РФ у скоєнні замаху на Скрипаля та його доньку Юлії, Путін згадав і смерть сторонньої людини, котра, за даними британського слідства, загинула від дії отрути "Новачок". Загиблу особу Путін назвав "бездомним", а саму версію британських слідчих, котрі пов'язують цю смерть з операцією російських шпигунів у Великобританії, - "нісенітницею", передає агенція новин "Інтерфакс".

Згадав хазяїн Кремля і самого Скрипаля. Путін зазначив, що Скрипаль в повідомленнях ЗМІ іноді постає "як мало не правозахисник якийсь". "Цей Скрипаль, (…), зрадник, його зловили, він покараний, відсидів загалом п'ять років у в'язниці, ми його випустили. Все. (…) Він просто шпигун. Зрадник батьківщини. (…) Він просто покидьок - ось і все", - додав російський президент.

Досі Путін нечасто висловлювався про справу Скрипалів. Один із його коментарів став приводом для чергового звинувачення в брехні на адресу Кремля. Після того, як слідство у Великобританії заявило, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, Путін зазначив, що російській владі відомо, ким є Петров і Боширов. За словами російського президента, це - цивільні особи, а не офіцери розвідки. А 13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають жодного стосунку до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи.

Згодом журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider навели свої докази, за якими Руслан Боширов виявився офіцером російської військової розвідки Анатолієм Чепігою. Розслідувачі також повідомили, що 2014 року Чепіга отримав званням героя РФ.

Утім, в Кремлі й після цього заперечували причетність російських спецслужб до отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, напередодні британське видання Guardian повідомило, що колишній подвійний агент Сергій Скрипаль підтримував політичний курс російського президента Володимира Путіна в багатьох аспектах, зокрема його дії стосовно України та анексію Криму. Він також не вірив у причетність Москви до свого отруєння.