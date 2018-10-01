 Путін вважає Скрипаля ″зрадником″, знову заперечив причетність РФ до отруєння | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

Путін вважає Скрипаля "зрадником", знову заперечив причетність РФ до отруєння

Володимир Путін вирішив знову прокоментувати "справу Скрипаля". Він назвав екс-розвідника "зрадником батьківщини" і "покидьком", а закиди на адресу Росії - "нісенітницею".

Володимир Путін

Володимир Путін і досі заперечує будь-яку причетність спецслужб РФ до замаху на Скрипалів

Президент Росії Володимир Путін знову заперечив причетність російських спецслужб до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. Виступаючи у середу, 3 жовтня, на енергетичному форумі в Москві він назвав "нісенітницею" розвиток ситуації навколо розслідування отруєння в британському місті Солсбері.

Коментуючи закиди правоохоронців Великобританії, що звинувачують співробітників спецслужб РФ у скоєнні замаху на Скрипаля та його доньку Юлії, Путін згадав і смерть сторонньої людини, котра, за даними британського слідства, загинула від дії отрути "Новачок". Загиблу особу Путін назвав "бездомним", а саму версію британських слідчих, котрі пов'язують цю смерть з операцією російських шпигунів у Великобританії, - "нісенітницею",  передає агенція новин "Інтерфакс".

Згадав хазяїн Кремля і самого Скрипаля. Путін зазначив, що Скрипаль в повідомленнях ЗМІ іноді постає "як мало не правозахисник якийсь". "Цей Скрипаль, (…), зрадник, його зловили, він покараний, відсидів загалом п'ять років у в'язниці, ми його випустили. Все. (…) Він просто шпигун. Зрадник батьківщини. (…) Він просто покидьок - ось і все", - додав російський президент.

DW.COM

Отруєний у Солсбері екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль підтримував контакти з британцем, який брав участь в підготовці досьє про зв'язки Трампа з Росією, повідомляють британські ЗМІ. Його стан оцінюється як вкрай важкий. (08.03.2018)

Отруєний в Солсбері екс-агент Сергій Скрипаль підтримував курс російського президента Володимира Путіна, зокрема анексію Криму, пише британське видання Guardian. (02.10.2018)

Видання Focus повідомило, що діяльність Сергія Скрипаля допомогла викрити різних російських шпигунів, аналітики не виключають, що саме це могло стати причиною його отруєння. (28.09.2018)

У Лондоні наполягають, що підозрювані в отруєнні Скрипалів росіяни є офіцерами російської військової розвідки. Володимир Путін запевнив, що вони є цивільними. (12.09.2018)

Досі Путін нечасто висловлювався про справу Скрипалів. Один із його коментарів став приводом для чергового звинувачення в брехні на адресу Кремля. Після того, як слідство у Великобританії заявило, що до отруєння Скрипалів причетні громадяни Росії Олександр Петров і Руслан Боширов, Путін зазначив, що російській владі відомо, ким є Петров і Боширов. За словами російського президента, це - цивільні особи, а не офіцери розвідки. А 13 вересня на російському каналі RT показали інтерв'ю з чоловіками, які назвали себе Бошировим і Петровим. Вони заявили, що не мають жодного стосунку до замаху і приїжджали в Солсбері як туристи.

Згодом журналісти-розслідувачі з видань Bellingcat і The Insider навели свої докази, за якими Руслан Боширов виявився офіцером російської військової розвідки Анатолієм Чепігою. Розслідувачі також повідомили, що 2014 року Чепіга отримав званням героя РФ.

Утім, в Кремлі й після цього заперечували причетність російських спецслужб до отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, напередодні британське видання Guardian повідомило, що колишній подвійний агент Сергій Скрипаль підтримував політичний курс російського президента Володимира Путіна в багатьох аспектах, зокрема його дії стосовно України та анексію Криму. Він також не вірив у причетність Москви до свого отруєння.

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