Путінізація - запровадження керованої демократії на кшталт режиму Володимира Путіна в Росії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "путінізація". Путінізація - запровадження керованої демократії на кшталт режиму Володимира Путіна в Росії. Під керованою демократію розуміють обмеження та регулювання демократичних прав та свобод на користь інтересам правлячої еліти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.