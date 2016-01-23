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Путінізація

Путінізація - запровадження керованої демократії на кшталт режиму Володимира Путіна в Росії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "путінізація". Путінізація - запровадження керованої демократії на кшталт режиму Володимира Путіна в Росії. Під керованою демократію розуміють обмеження та регулювання демократичних прав та свобод на користь інтересам правлячої еліти. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Десятки тисяч поляків вийшли на антиурядові протести в 36 містах

Десятки тисяч поляків вийшли на антиурядові протести в 36 містах 23.01.2016

У Варшаві, за оцінками, в мітингу взяли участь до 10 тисяч протестувальників. Прихильники влади організували власні акції.
Орбанізація, а не путінізація. Польська опозиція критикує Мартіна Шульца

"Орбанізація, а не путінізація". Польська опозиція критикує Мартіна Шульца 13.01.2016

У Польщі навіть політичні противники Ярослава Качинського сприймають як перебільшену гостру критику німецьких політиків у Берліні та Брюсселі на адресу націонал-консервативного уряду у Польщі.

Три загрози для ЄС у 2016-му (11.01.2016) 11.01.2016

В ЄС побоюються: якщо не скоротити потік біженців до середини року, кризу навряд чи вдасться взяти під контроль.

Німеччина після нападів у Кельні - DW Новини (11.01.2016) 11.01.2016

Події Новорічної ночі у Кельні змінюють Німеччину. Україна відмовляється від російського газу. Виклики для ЄС у 2016-му.

DW Новини за 100 секунд (11.01.2016) 11.01.2016

Володимир Путін не поїде на Мюнхенську конференцію з безпеки. У Кельні скоєні напади на мігрантів. Світові ціни на нафту знижуються.
Голова Європарламенту: Польський уряд путінізує європейську політику

Голова Європарламенту: Польський уряд "путінізує" європейську політику 10.01.2016

Мартін Шульц вважає, що новий польський уряд наслідує російську політичну модель. Голова Європарламенту впевнений, що цей підхід несумісний із базовими цінностями Євросоюзу.
Лідер німецьких Зелених: Путінізацію Туреччини припинено

Лідер німецьких Зелених: Путінізацію Туреччини припинено 08.06.2015

Лідер німецької партії Союз 90/Зелені Джем Ездемір в інтерв'ю DW розповів, чому турецькі виборці сказали "стоп" Ердогану і його системі.
Угорщина: між Росією та ЄС

Угорщина: між Росією та ЄС 02.02.2015

Відносини між Угорщиною та ЄС прохолодні. У понеділок Анґела Меркель уперше зустрінеться з Віктором Орбаном у Будапешті. Це буде незвичайний візит, оскільки країна прагне рухатися у напрямку Росії.
Румунія обирає нового президента

Румунія обирає нового президента 02.11.2014

У Румунії 2 листопада обирають нового президента: 14 кандидатів змагаються за право очолити країну. Однак у лідерах перегонів - німець за національністю та лівий популіст. Хто переможе?
Путінізація Східної Європи - небезпека для Євросоюзу?

"Путінізація" Східної Європи - небезпека для Євросоюзу? 27.09.2014

В Угорщині, Румунії та Болгарії нині спостерігається відкат до авторитарної політики. Чим загрожують східноєвропейські антидемократичні ініціативи Європейському Союзові?
Коментар: українська влада оголошує Європу ворогом

Коментар: українська влада оголошує Європу ворогом 17.01.2014

Ухвалюючи закони, спрямовані проти опозиції, журналістів і проєвропейських організацій, Київ водночас налаштовується проти Європи. Україну "путінізують", вважає Бернд Йоганн.
«Європейські цінності не можна топтати ногами»

«Європейські цінності не можна топтати ногами» 31.10.2012

За президентства Януковича про європейську перспективу говорити не доводиться. Таку думку, коментуючи в інтерв’ю DW перебіг виборів в Україні, висловив євродепутат Ельмар Брок.