 Про що насправді йдеться у міграційному пакті ООН | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 10.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Світ

Про що насправді йдеться у міграційному пакті ООН

На саміті у Маракеші 10-11 грудня країни ООН схвалили міграційний пакт. Деякі лідери відмовились, завивши, що документ шкодить суверенітету держав. Але чи так це?

Мігранти з Ефіопії

Мігранти з Ефіопії

На саміті в Маракеші, що триває 10-11 грудня, відбулося підписання ініційованого ООН першого "Всесвітнього пакту за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію". З наближенням конференції ООН кількість країн, які відмовлялися ставити підпис під документом, зросла. Чому так сталося і про що ж насправді йдеться у міграційному пакті?

Низка країн відкидає міграційний пакт

Ідея міграційного пакту виникла під час дебатів на Генеральній Асамблеї ООН у 2016 році. Їх результатом стала Нью-Йоркська декларація щодо біженців і мігрантів, у якій всі 193 країни ООН визнали, що у цій галузі необхідна тісніша міжнародна співпраця. Зокрема, країни, що погодили декларацію, пообіцяли поважати людську гідність, боротись із ксенофобією і підтримувати держави, що приймають велику кількість мігрантів.

Німеччина також схвалила цю угоду. Її найважливішими аспектами у федеральному уряді вважають боротьбу з причинами міграції, боротьбу з нелегальною міграцією і захист прав людини. Після півторарічних перемов проект пакту винесли на голосування в ООН. Його підтримали 192 держав, за винятком лише США. Однак упродовж останніх місяців ще кілька держав заявили про відмову підписати міграційний пакт - Австралія, Ізраїль, Домініканська республіка, а також низка країн ЄС: Австрія, Болгарія, Словаччина, Польща, Угорщина і Чехія. У Бельгії це питання спричинило урядову кризу. Партія "Новий фламандський альянс" пригрозила вийти з урядової коаліції, якщо прем'єр-міністр поставить свій підпис під міграційним пактом ООН.

У Німеччині Бундестаг після бурхливих дебатів висловився на підтримку документа. За відповідний проект резолюції, запропонований правлячою у ФРН "великою коаліцією", 29 листопада проголосували 372 депутати, 153 були проти й 141 депутат утримався. Християнські демократи (ХДС/ХСС), соціал-демократи (СДПН), Зелені, Ліва партія і ліберали з ВДП  захищали міграційний пакт ООН від критики з боку депутатів правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка стверджує, що угода завдасть "непоправної шкоди німецькому народові".

Експерти скепсису не поділяють

На своєму сайті АдН називає документ "прихованою програмою з переселення економічних мігрантів і втікачів від бідності". А австрійський канцлер Себастьян Курц (Sebastian Kurz) обґрунтовує намір утриматись від підписання пакту захистом національного суверенітету держави.

Однак експерти цих побоювань не поділяють. Міграційний пакт ООН "не відчинить двері необмеженій масовій міграції до Європи", підкреслюють аналітики Німецького інституту політики в галузі розвитку (Deutsches Institut für Entwicklungspolitik). На їхню думку, документ радше є "тверезою оцінкою міграції - глобального явища, яке неможливо відвернути закриттям кордонів або виділенням додаткових кількох мільярдів євро на економічний розвиток".

 Крім того, цей документ є угодою кооперації, що не має юридично зобов'язальної сили і жодним чином не порушує суверенітет держав, які її схвалять. "Усвідомленням, що жодна держава самостійно не здатна впоратися з проблемами міграції, цей пакт сприяє міжнародній співпраці між усіма важними гравцями, зайнятими міграційною проблематикою, і підтримує суверенітет держав і їх міжнародні зобов'язання", - йдеться у тексті документа.

Перша подібна угода в історії

За даними ООН, у світі близько 250 мільйонів людей або три відсотки населення планети залишили місця постійного проживання у пошуках кращого життя. Відповідно до дослідження компанії McKinsey, на них припадає близько 10 відсотків світових обсягів виробництва. Міграційний пакт ООН стане "першою підготовленою під егідою ООН глобальною угодою між країнами, що стосуватиметься всіх аспектів міжнародної міграції", пише наукова служба німецького Бундестагу.

Донині не існує жодних загальноприйнятих домовленостей щодо цього. Біженцям від військових конфліктів і політичного переслідування присвячена Женевська конвенція, їх проблемами займається Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Для мігрантів, які не підпадають під дію Женевської конвенції, діятиме міграційний пакт ООН.

DW.COM

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції. Він закликає країни світу долучитися до пакту, що має бути ухвалений на конференції у Марокко 10-11 грудня. (09.12.2018)

Після того, як найбільша фламандська партія N-VA залишила урядову коаліцію, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель має формувати уряд меншості. Причина урядової кризи - міграційний пакт ООН, проти якого виступає N-VA. (09.12.2018)

Глобальний пакт щодо міграції суперечить позиції Австрії та ставить під загрозу її суверенітет, заявив австрійський уряд. Віце-канцлер країни зазначив, що міграція не є і не може стати правом людини. (31.10.2018)

23 більш-менш конкретні цілі

Основу пакту становлять, окрім кількох основних орієнтирів, також 23 "цілі для безпечної, організованої та легальної міграції". У них ідеться про більші зобов'язання і меншу бюрократію у випадку з легальною міграцією, а також кращим забезпеченням мігрантів основними громадянськими правами. Позбавлення мігрантів волі має використовуватися лише як крайній засіб, йдеться у тексті угоди. У ньому також описано координацію дій прикордонних служб, боротьбу з нелегальним перевезенням людей з однієї країни до іншої і торгівлею людьми.

Окремі положення пакту зачіпають "безпечне й гідне повернення" мігрантів на батьківщину і їх "ґрунтовну реінтеграцію". Мігрантам, які отримують дозвіл на тривале перебування у країнах, слід полегшити доступ до соціальних систем. Низка пунктів пакту описує те, що в Німеччині прийнято називати "боротьбою з причинами міграції". Йдеться в цілому про реалізацію виголошених ООН "Цілей сталого розвитку" на період до 2030 року. Крім того, пакт закликає за можливості максимально згладжувати наслідки зміни клімату й природних катастроф.

Грошові перекази мігрантів як основа розвитку бідних країн

Більше конкретики у пакті міститься в описі заходів, спрямованих на посилення безпеки, зниження витрат і бюрократії під час здійснення мігрантами грошових переказів на батьківщину. Деякі експерти вважають, що гроші, що їх мігранти переказують своїм родинам на батьківщину, є ефективнішим засобом розвитку країн третього світу, ніж більшість міждержавних проектів у цій галузі. За даними Світового банку, в 2017 році мігранти переказали до країн, що розвиваються, 466 мільярдів доларів, а цьогоріч ця сума сягне 485 мільярдів.

Грошові перекази з однієї країни до іншої нерідко коштують чималих грошей. Фінансові організації, що переказують гроші одержувачам, які не мають власного банківського рахунку, беруть за послугу ще більші відсотки. У середньому, за даними Світового банку, за переказ 200 доларів до низки країн, що розвиваються, стягується плата у розмірі 7,1 відсотка від цієї суми, до африканських країн на південь від Сахари - 9,4 процента. У "Цілях сталого розвитку ООН" одним із завдань сформульовано зниження цих витрат до показника нижче трьох відсотків. Міграційний пакт ООН пропонує план і називає сучасні технічні рішення з досягнення цієї мети.

У Німеччині сподіваються, що міграційний пакт ООН сприятиме досягненню компромісів між країнами походження мігрантів, транзитними державами і країнами, до яких вони намагаються потрапити.

Дивитись відео 03:52
Now live
03:52 хв

Фактчек DW: З України на заробітки виїжджає не більше, ніж з Польщі? (09.11.2018)

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


 

DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

Аудіо й відео до теми

Фактчек DW: З України на заробітки виїжджає не більше, ніж з Польщі? (09.11.2018)  

Також за темою

Marrakesch UN-Migrationskonferenz Logos

Міграційний пакт ООН ухвалили в Марокко 10.12.2018

На початку дводенної конференції у Марокко лідери країн світу ухвалили міграційний пакт ООН. Деякі країни ЄС і світу відмовились підтримати документ.

Außenminister Heiko Maas

Маас: Міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції 09.12.2018

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що міграційний пакт ООН має на меті обмеження міграції. Він закликає країни світу долучитися до пакту, що має бути ухвалений на конференції у Марокко 10-11 грудня.

Brüssel, Dimitris Avramopoulos, EU-Kommissar Migration

Єврокомісія вимагає від усіх країн ЄС підписати міграційний пакт ООН 03.12.2018

Єврокомісія не вбачає причин відмовлятися від підписання міграційного пакту ООН, оскільки він не має юридично зобов'язувальної сили. А відмова від угоди матиме негативний вплив на глобальний контроль за міграцією.

Реклама

Докладно

Світлофор з Елвісом Преслі

150 років світлофору: як він увійшов в наше життя

Кожен скоряється вказівкам світлофора, але мало хто знає історію його виникнення. 

Співробітники Deutsche Bahn страйкують

Працівники німецької залізниці Deutsche Bahn страйкують

Співробітники Deutsche Bahn страйкують через провал переговорів представників профспілки і роботодавця. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  