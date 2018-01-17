Проєкт генерального плану Києва передбачає дві нові лінії метро

У Києві в понеділок, 16 грудня представили проєкт нового генерального плану української столиці. Він, зокрема, передбачає будівництво двох нових ліній метро. Про це повідомив очільник комунальної організації "Інститут генерального плану міста Києва" Сергій Броневицький, передає агентство "Українські новини".
"У генеральному плані передбачено значний розвиток транспортної інфраструктури, в тому числі розвиток швидкісного рейкового транспорту, продовження існуючих ліній метрополітену, будівництво нових ліній метрополітену: четвертої Подільсько-Вигурівської та перспективної п'ятої", - сказав він.
Броневицький також зазначив, що в генплані передбачено збільшення площі парків та скверів на 2,3 тисячі гектарів і зменшення площі індустріальних підприємств до 5 тисяч гектарів.
Мер Києва і голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко зазначив, що генплан безстроковий, але він має оновлюватися кожні п'ять років. За його словами, громадські слухання та внесення пропозицій до проєкту генерального плану Києва почнуться на початку 2020 року.
"Проєкт того, яким ми бачимо в подальшому вигляд і розвиток Києва, що представить сьогодні інститут генплану, - це своєрідна матриця. Далі, вже на початку наступного року, стартують громадські слухання та обговорення, за результатами яких до проекту внесуть корективи згідно з пропозиціями киян", - цитує Кличка пресслужба КМДА.
Після розгляду пропозицій і правок громадськості проєкт мають представити на містобудівній раді при департаменті містобудування та архітектури КМДА. Після цього має бути комплексна держекспертиза і далі його повинна затвердити Київрада.
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Автор: Ольга Журавльова