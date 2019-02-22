Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "профіцит".
Під профіцитом бюджету називають ситуацію, коли дохідна частина бюджету перевищує видатки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За розрахунками уряду, Німеччина прийматиме в середньому півмільйона біженців щороку, повідомляє газета Süddeutsche Zeitung. Водночас ідеться про суто "технічне припущення". Офіційних прогнозів уряд не оприлюднюватиме.