2017 рік приніс Німеччині рекордний профіцит бюджету

Упродовж 2017 року перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило близько 37 мільярдів євро. Показник бюджетного надлишку став найвищим за всю історію з часу возз'єднання Німеччини.