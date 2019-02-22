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Профіцит

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "профіцит".

Під профіцитом бюджету називають ситуацію, коли дохідна частина бюджету перевищує видатки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ФРН завершила 2018 рік з рекордним профіцитом бюджету в 58 мільярдів євро

ФРН завершила 2018 рік з рекордним профіцитом бюджету в 58 мільярдів євро 22.02.2019

Профіцит федерального, регіональних та комунальних бюджетів Німеччини минулого року сягнув рекордних за останні 30 років 58 мільярдів євро.
ВВП Німеччини торік зріс на 1,5 відсотка

ВВП Німеччини торік зріс на 1,5 відсотка 15.01.2019

Експерти незадоволені темпами зростання економіки минулого року. ВВП зріс менш ніж на два відсотки. Водночас, Німеччина має високий профіцит бюджету.

У Німеччині профіцит бюджетів усіх рівнів сягнув рекордних 48 мільярдів євро

У Німеччині профіцит бюджетів усіх рівнів сягнув рекордних 48 мільярдів євро 24.08.2018

За перше півріччя 2018 року у ФРН перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило 48,1 мільярда євро, що стало абсолютним рекордом з часу возз'єднання Німеччини.
2017 рік приніс Німеччині рекордний профіцит бюджету

2017 рік приніс Німеччині рекордний профіцит бюджету 23.02.2018

Упродовж 2017 року перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило близько 37 мільярдів євро. Показник бюджетного надлишку став найвищим за всю історію з часу возз'єднання Німеччини.
Німецький експорт у 2017 році встановив новий історичний рекорд

Німецький експорт у 2017 році встановив новий історичний рекорд 08.02.2018

Обсяги експорту з ФРН продовжують збільшуватися рекордними темпами. 2017 року вони сягнули 1,3 трильйона євро - новий історичний рекорд. Утім, профіцит зовнішньої торгівлі, за який країну часто критикують, скоротився.
У Німеччині в 2017 році зафіксували рекордний профіцит бюджету

У Німеччині в 2017 році зафіксували рекордний профіцит бюджету 11.01.2018

Профіцит бюджету Німеччини в 2017 році становив 38,4 мільярда євро. Економіка країни минулого року також зросла на 2,2 відсотка.
У Німеччині зафіксовано профіцит бюджетів усіх рівнів

У Німеччині зафіксовано профіцит бюджетів усіх рівнів 25.08.2017

Упродовж першого півріччя 2017 року профіцит бюджетів усіх рівнів ФРН становив 18,3 мільярда євро. Експерти пояснюють це зростанням економіки та сприятливою кон'юнктурою на ринку праці.
ЗМІ: Трамп у Брюсселі нарікав на Німеччину - погані німці

ЗМІ: Трамп у Брюсселі нарікав на Німеччину - "погані німці" 26.05.2017

ФРН стала об'єктом різкої критики американського президента через значний профіцит у торгівлі зі США. Трамп назвав німців "поганими" та пообіцяв покласти край такій ситуації, повідомляють провідні німецькі ЗМІ.
У Німеччині в 2016 році зафіксовано рекордний профіцит бюджетів усіх рівнів

У Німеччині в 2016 році зафіксовано рекордний профіцит бюджетів усіх рівнів 23.02.2017

Фінансовий профіцит ФРН торік становив рекордні з часів возз'єднання 23,7 мільярда євро.

Зростання економіки Німеччини в 2016 році пришвидшилося

Зростання економіки Німеччини в 2016 році пришвидшилося 12.01.2017

За 2016 рік валовий внутрішній продукт Німеччини порівняно з попереднім роком зріс на 1,9 відсотка. Головними факторами економічного підйому вважаються збільшення обсягів споживання та бум на ринку нерухомості.

В Німеччині профіцит бюджетів усіх рівнів склав 18,5 мільярда євро

В Німеччині профіцит бюджетів усіх рівнів склав 18,5 мільярда євро 24.08.2016

Найбільша частка профіциту припала на федеральний бюджет - 9,7 мільярда євро. Найменша - на земельні бюджети, лише 0,4 мільярда. ВВП Німеччини у другому кварталі зріс на 0,4 відсотка.
Die Welt: МВФ критикує економічну політику німецького уряду

Die Welt: МВФ критикує економічну політику німецького уряду 08.05.2016

Аналіз Міжнародного валютного фонду показав, що німецький уряд може збільшити держінвестиції, щоб пожвавити економіку та допомогти зоні євро.
Меркель пообіцяла зберегти бюджет без боргів попри кризу біженців

Меркель пообіцяла зберегти бюджет без боргів попри кризу біженців 06.03.2016

Очільниця уряду ФРН Анґела Меркель заявила, що Німеччина продовжить утримувати бездефіцитний бюджет, а витрати на біженців не стануть цьому на заваді.
Уряд Німеччини очікує, що до 2020 року країна прийме 3,6 мільйона біженців

Уряд Німеччини очікує, що до 2020 року країна прийме 3,6 мільйона біженців 25.02.2016

За розрахунками уряду, Німеччина прийматиме в середньому півмільйона біженців щороку, повідомляє газета Süddeutsche Zeitung. Водночас ідеться про суто "технічне припущення". Офіційних прогнозів уряд не оприлюднюватиме.
У ФРН - найбільший річний профіцит бюджету від моменту об'єднання

У ФРН - найбільший річний профіцит бюджету від моменту об'єднання 23.02.2016

У 2015 року федеральний бюджет, а також бюджети федеральних земель, громад і фонди соціального страхування досягли небаченого з часу об'єднання Німеччини профіциту - 19,4 мільярда євро.
У Німеччині зафіксовано бюджетний профіцит у розмірі 12 мільярдів євро

У Німеччині зафіксовано бюджетний профіцит у розмірі 12 мільярдів євро 13.01.2016

Розмір зафіксованого в Німеччині бюджетного профіциту становить 12,1 мільярда євро. Ці гроші потраплять до резерву на програми з подолання міграційної кризи.
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