 Проти Порошенка готують дві справи за хуліганство - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2020

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Проти Порошенка готують дві справи за хуліганство - адвокат

За словами адвоката, експрезиденту Петру Порошенку готують справи за хуліганство, "вчинене з особливим цинізмом і зневагою до суспільства".

Ukraine, Kiew: Petro Poroshenko (picture-alliance/Photoshot)

У Офісі генпрокурора готують ще дві кримінальні справи проти п'ятого президента України, нардепа Петра Порошенка за хуліганство, заявив його адвокат Ілля Новіков, додавши, що про це стало відомо з неофіційних джерел в Офісі генпрокурора.

"Сюжет такий - "хуліганство, вчинене колишнім п'ятим президентом Порошенком з особливим цинізмом і зневагою до суспільства".

Один епізод був 25 лютого, а другий - 27 лютого минулого року під час поїздки Запоріжжям і Червоноградом", - сказав Новіков в ефірі телеканалу "Прямий" у середу, 10 червня.

Адвокат зазначає, що в ситуації з політичними переслідуваннями Порошенка Офіс генпрокурора під керівництвом Ірини Венедиктової і ДБР перетнули червоні лінії, за якими закінчується здоровий глузд і адекватність, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це стиль поведінки, запозичений у російських чиновників, які не займаються ні законністю, ні репутацією в суспільстві, а виконують лише абсурдні вказівки зверху.

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Як повідомлялося, в середу вранці Порошенко прийшов на допит до ДБР, де представник Офісу генпрокурора оголосив йому підозру в тому, що Порошенко, будучи президентом, спонукав главу Служби зовнішнього розвідки до перевищення влади. Наразі вирішується питання про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомили в Офісі генпрокурора.

Згодом у ДБР повідомили, що ПетроПорошенко відмовився від отримання письмового повідомлення про підозру та клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

"Від отримання письмового повідомлення про підозру Порошенко Петро Олексійович відмовився, також відмовився від отримання клопотання про застосування до нього запобіжного заходу, поспіхом залишивши приміщення Державного бюро розслідувань", - сказав начальник відділу головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок у відеоролику, розміщеному у середу на YouTube-каналі ДБР.

У ролику ДБР є нарізка відео з початком оголошення підозри Порошенку у присутності адвокатів і відеофрагмент, у якому лідер партії "Європейська солідарність" залишає приміщення.

 

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