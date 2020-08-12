Проти засилля грошей у футболі: у ФРН дві команди вийшли на поле голяка

Дві футбольні команди у місті Ор-Еркеншвік, що у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, у неділю, 16 серпня, вийшли на поле абсолютно голими - з одягу на них були лише гетри та бутси. Таким чином учасники цієї акції вирішили висловити свій протест проти засилля грошей у професійному футболі.

Номери були намальовані фарбою прямо на спинах гравців, а команди можна було розрізнити лише завдяки різному кольору гетрів.

Незвичний матч був протестом проти засилля грошей у спорті

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Гра була організована фотографом та кінорежисером Геррітом Старчевскі (Gerrit Starczewski) на місцевому стадіоні "Штімберг". "Футбольна система є хворою, саме тому ми усі роздяглися", - прокоментував організований ним незвичний матч 34-річний режисер. "Кожен хоче бути автентичним. Але я гадаю, що особливо автентичним ти є лише тоді, коли ти робиш щось без усіх інших речей, абсолютно без усього, починаючи рекламними банерами і закінчуючи одягом", - зауважив він у коментарі журналу 11Freunde.

Гравці вийшли на поле практично абсолютно голими

Герріт Старчевскі своєю акцією також хотів наголосити, що футбол є відкритим для всіх, і кожен може виступити за різноманітність на футбольному полі і проти несправжніх ідеалів краси і впливу соціальних медіа, що нав'язуються суспільству.