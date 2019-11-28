 Протестувальники в Іраку знову підпалили консульство Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протестувальники в Іраку знову підпалили консульство Ірану

Протестувальники в іракському місті Ен-Наджаф знову підпалили іранське консульство. Заворушення в країні тривають, попри відставку прем'єр-міністра країни.

Підпал консульства Ірану 27 листопада 2019 року

Підпал консульства Ірану 27 листопада 2019 року

Учасники протестів в Іраку у неділю, 1 грудня, вдруге за тиждень підпалили консульство Ірану в місті Ен-Наджаф, передає агенція dpa. Підпал став наслідком тривалих заворушень у цьому місті на півдні країни.

27 листопада, після першого підпалу консульства, іракські силовики у відповідь застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та поранили кілька десятків людей. Утім, поліцейським довелося відійти, коли сотні протестувальників оточили будівлю консульства, запалили автомобільні шини, ковдри і картонні коробки та почали кидати їх на територію консульства Ірану.

DW.COM

Протягом жовтня-листопада під час протестів в Іраку загинули щонайменше 408 людей. Більшість із загиблих протестувальників не мали зброї. (29.11.2019)

Протестувальники в іракському місті Ен-Наджаф підпалили іранське консульство. Після цього іракська влада заявила, що створила "кризові осередки" під спільним керівництвом військових та цивільних губернаторів. (28.11.2019)

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Також протестувальники вимагають перезавантаження влади, що утвердилася у країні після американської військової операції у 2003 році. Демонстранти звинувачують Іран у підтримці уряду в Багдаді. 

За цей час жертвами безладів та сутичок у Іраку між мітингарями й силовиками стало понад 400 осіб. На тлі протестів 29 листопада прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді повідомив про свій намір подати у відставку. 1 грудня відставку прем'єра схвалив парламент Іраку.  

Також за темою

Irak Proteste iranisches Konsulat Feuer Brand

Протестувальники в Іраку підпалили консульство Ірану 28.11.2019

Протестувальники в іракському місті Ен-Наджаф підпалили іранське консульство. Після цього іракська влада заявила, що створила "кризові осередки" під спільним керівництвом військових та цивільних губернаторів.

Nassiriya Irak Proteste

Протести в Іраку: за день силовики вбили кілька десятків мітингарів 28.11.2019

Правоохоронці застосовували вогнепальну зброю проти демонстрантів у Насирії, кілька десятків людей загинули. Іран після підпалу свого консульства закликав іракський уряд до жорстких дій проти мітингарів.

Irak Proteste in Nasiriya

Протести в Іраку: кількість загиблих перевищила 400 осіб 29.11.2019

Протягом жовтня-листопада під час протестів в Іраку загинули щонайменше 408 людей. Більшість із загиблих протестувальників не мали зброї.

Реклама

Докладно

Найбільше цивільних загинуло в 2014-15 роках (на фото - під час боїв за Донецький аеропорт у січні 2015 року)

Жертви війни на Донбасі (інфографіка)

За п'ять років конфлікту на Донбасі загинули близько 13 тисяч осіб, з яких понад три тисячі - цивільні.  

Автоконцерні Daimler

Daimler планує скоротити понад 10 тисяч робочих місць

Скорочення кількості працівників зачепить насамперед адміністрацію, кажуть у автоконцерні Daimler.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  