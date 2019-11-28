Протестувальники в Іраку знову підпалили консульство Ірану

Учасники протестів в Іраку у неділю, 1 грудня, вдруге за тиждень підпалили консульство Ірану в місті Ен-Наджаф, передає агенція dpa. Підпал став наслідком тривалих заворушень у цьому місті на півдні країни.

27 листопада, після першого підпалу консульства, іракські силовики у відповідь застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та поранили кілька десятків людей. Утім, поліцейським довелося відійти, коли сотні протестувальників оточили будівлю консульства, запалили автомобільні шини, ковдри і картонні коробки та почали кидати їх на територію консульства Ірану.

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста країни. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема відключення електроенергії та нестачі води. Також протестувальники вимагають перезавантаження влади, що утвердилася у країні після американської військової операції у 2003 році. Демонстранти звинувачують Іран у підтримці уряду в Багдаді.

За цей час жертвами безладів та сутичок у Іраку між мітингарями й силовиками стало понад 400 осіб. На тлі протестів 29 листопада прем'єр-міністр Іраку Аділь Абдул-Махді повідомив про свій намір подати у відставку. 1 грудня відставку прем'єра схвалив парламент Іраку.