Протести у Парижі: затримано понад 100 "жовтих жилетів"

Кілька сотень людей вийшли у Парижі у суботу, 21 вересня, на протести "жовтих жилетів" проти політики уряду президента Еммануеля Макрона. Демонстрації відбулись у різних районах міста, зокрема, на Єлисейських полях, поблизу залізничного вокзалу Сен-Лазар та на площі Мадлен - попри те, що влада заборонила там проводити акції, повідомила агенція AP.

Учасники демонстрації у французькій столиці

Охорону порядку у столиці забезпечували близько семи тисяч поліцейських. Правоохоронці застосували проти мітингарів сльозогінний газ. Під час протестів були затримані щонайменше 106 мітингарів, повідомила столична поліція. Понад сто затриманих мають сплатити штрафи розміром 135 євро за участь в демонстраціях в заборонених зонах.

В ці вихідні у Парижі проходять Дні європейської спадщини, в які значна кількість громадських будівель відкриті та безкоштовні для відвідувачів. Попри демонстрації туристи можуть потрапити в урядові будівлі, включно з Єлисейським палацом. Водночас деякі інші пам'ятки, такі як Тріумфальна арка, яка була пошкоджена під час минулих демонстрацій "жовтих жилетів", закриті для відвідувачів.

До охорони безпеки в Парижі було залучено сім тисяч поліцейських

Хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції розпочалася 17 листопада минулого року через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри, часто виникали сутички протестувальників з правоохоронцями. 5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне.

Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ

В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які президент країни Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою деяких економістів, ця цифра становить 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, "жовті жилети" вирішили протестувати й далі. Утім, кількість демонстрантів згодом значно знизилася.