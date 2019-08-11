Протести у Москві: ЦВК РФ відмовила опозиції у перенесенні міських виборів

Конфлікт між російською владою та опозицією довкола виборів до міської думи Москви, який викликав масові протести у столиці РФ, продовжується. Незареєстрований кандидат в депутати міськдуми, глава ради депутатів Красносільського муніципального округу Москви Ілля Яшин закликав Центральну виборчу комісію РФ скасувати вибори у місті, призначені на 8 вересня.

Кандидат, який перебуває у спецприймальнику, запропонував перенести голосування на кінець осені, щоб забезпечити участь у ньому опозиції. "Вибори до московського парламенту, які ми не раз обговорювали, перетворилися на поліцейське свавілля. Це і виборами не назвеш - справжня спецоперація", - написав він у листі на ім'я голови ЦВК РФ Елли Памфілової, опублікованому в його Facebook у понеділок, 12 серпня.

Яшин зауважив, що москвичів не налякали силові акції і на протести за вільні вибори у столиці виходять десятки тисяч людей. Він закликав Памфілову використати її повноваження "в ім'я конституції та в інтересах громадян" та перенести вибори. "Розумію, звичайно, що таке рішення спричинить для Вас серйозні проблеми з адміністрацією. Імовірно, навіть призведе до втрати посади. Але це точно забезпечить Вам повагу співвітчизників. Повірте: воно того варте", - зазначив Яшин.

ЦВК не бачить причин для скасування виборів

Однак голова ЦВК не відгукнулася на заклики кандидата, зазначивши, що для перенесення виборів немає підстав. "Що стосується перенесення строків виборів - у нашому законі така можливість не передбачена", - заявила Памфілова, передає агенція "Інтерфакс".

Вона додала, що перенести вибори практично неможливо. "Єдина підстава для цього - якщо ми встановлюємо порушення вимог федерального законодавства під час призначення виборів. Цього разу жодних фактів порушень під час призначення виборів немає, перенести їх нереально", - зазначила Памфілова. У той же час вона уточнила, що для перенесення виборів мають бути серйозні підстави. "Поки тільки розмови про те, що ви просто так зареєстрували тих, хто не збирав підписи, а тих, хто збирав, не зареєстрували. Але, ви розумієте, це несерйозно", - додала Памфілова в ефірі радіостанції Business FM.

Опозиція планує нову акцію

Тим часом організатори мітингу "Повернемо собі право на вибори" вже подали до мерії Москви заявку на нову акцію протесту на 17 серпня, повідомив глава ради депутатів московського муніципального округу Якіманка Андрій Морев. Опозиція хоче провести марш від Страсного бульвару до проспекту Сахарова.

Нагадаємо, у Москві вже п'яті вихідні поспіль відбулися масові акції протесту. Їх викликало те, що окружні виборчі комісії не зареєстрували на вибори до Московської міської думи десятки кандидатів, більшість з яких незалежні. Під час мітингів десятки тисяч демонстрантів вимагали, щоб міськвиборчком скасував рішення про визнання недійсними багатьох підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах. Правоохоронці під час акцій затримували тисячі людей. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали.