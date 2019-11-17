 Протести у Гонконзі: сутички у Політехнічному університеті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2019

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Новини

Протести у Гонконзі: сутички у Політехнічному університеті

Під час протистояння радикально налаштованих протестувальників і поліції у Гонконзі кампус Політехнічного університету, за повідомленнями ЗМІ, перетворився на "військову зону".

Пожежа біля Політехнічного університету в Гонконзі 18 листопада 2019 року

Пожежа біля Політехнічного університету в Гонконзі 18 листопада 2019 року

У Гонконзі не вщухають сутички між демонстрантами і поліцією.  Активісти, які перебувають на території кампусу Політехнічного університету, в ніч на понеділок, 18 листопада, підпалили вхід до навчального закладу. Як повідомляє інформагентство AFP, це сталося, коли правоохоронці спробували проникнути в будівлю, в якій були сотні активістів.

Як пише газета South China Morning Post, зазвичай спокійний район, в якому розташований кампус Політехнічного університету, перетворився на "військову зону". За інформацією видання, пізно ввечері в неділю протестувальники почали кидати в правоохоронців "коктейлі Молотова", після того, як поліція закликала активістів залишити кампус, погрожуючи в іншому разі притягнути їх до відповідальності "за участь у заколоті".

Пожежа біля входу в Гонконгський політехнічний університет

Пожежа біля входу в університет

Сутички активістів і поліції 

Сутички між радикально налаштованими активістами і силами поліції не вщухали протягом всього недільного дня, зазначає ЗМІ. Близько десятої години ранку білий броньований автомобіль Ford без номерних знаків спробував в'їхати в групу поліцейських на вулиці Austin Road, де розташований кампус університету. Поліцейські обстріляли автомобіль, проте нападнику вдалося втекти.

За даними South China Morning Post, у ході зіткнення з протестувальниками на території кампусу поліція вже затримала десятки активістів. Очікуються масові затримання. Поліція повідомила, що найнебезпечніші предмети, вилучені в активістів упродовж останніх днів, були викрадені ними з лабораторій Політехнічного університету.

Під час сутичок у кампусі університету як поліція, так і учасники протестів неодноразово застосовували силу, повідомляють місцеві ЗМІ. При цьому радикальні активісти кидали в поліцейських цеглини і "коктейлі Молотова", іноді використовуючи для цього саморобні катапульти на даху будівлі університету. Один з поліцейських напередодні був поранений в ногу стрілою з лука. Поліція у відповідь використовувала перцевий газ і задіяла водомети.

 

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У Гонконзі мітингарі поранили з лука поліцейського

Демонстранти в Гонконзі жбурляли в поліцейських "коктейлями Молотова", одного правоохоронця поранено стрілою з лука. Поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі і водомет. (17.11.2019)  

У Гонконзі поліцейський стріляв у демонстрантів

21-річний активіст в Гонконзі госпіталізований в критичному стані внаслідок вогнепального поренення. Поліція заявила, що причина застосування зброї - незаконні дії "погромників". (11.11.2019)  

Поліція Гонконгу погрожує протестувальникам вогнепальною зброєю

Якщо протестувальники не припинять насильницькі дії, сили безпеки не виключають застосування проти них вогнепальної зброї. Раніше один з поліцейських отримав поранення стрілою з лука. (17.11.2019)  

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