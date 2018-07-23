 Протести проти пенсійної реформи в Москві: затримано організаторів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

Протести проти пенсійної реформи в Москві: затримано організаторів

Російські правоохоронці затримали в Москві трьох осіб після акції протесту проти пенсійної реформи. Серед них представник штабу опозиційного політика Олексія Навального.

Протести проти пенсійної реформи в Москві, 29 липня 2018 року

Протести проти пенсійної реформи в Москві, 29 липня 2018 року

У Москві в неділю, 29 липня, під час протестних акцій проти підвищення пенсійного віку затримали трьох осіб. "Затримані координатор штабу Олексія Навального в Москві Олег Степанов, а також голова Лібертаріанської партії Сергій Бойко і ведучий мітингу", - повідомив інформагенції "Інтерфакс" заступник голови Лібертаріанської партії Росії Кирило Самодуров. За словами Самодурова, причини затримання невідомі. Лібертаріанська партія Росії була організатором недільного мітингу.

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Державна дума Росії прийняла в першому читанні законопроект, яким буде підвищено вік виходу на пенсію як для жінок, так і для чоловіків. (19.07.2018)

Протести в Москві відбувалися на проспекті Академіка Сахарова. У прес-службі московської поліції повідомили, що в мітингу проти підвищення пенсійного віку взяли участь щонайменше 2,5 тисячі людей. Водночас Самодуров повідомив "Інтерфаксу", що на акції протесту зібралися п'ять тисяч чоловік.

На мітингу були помічені прапори і символіка Лібертаріанської партії Росії, партій "Яблуко" і "Демократичний вибір", руху "Відкрита Росія", анархістських і феміністських рухів. Мітингували також і прихильники опозиційного політика Олексія Навального. Присутні скандували гасла проти підвищення пенсійного віку і за відставку уряду.

Нагадаємо, Державна дума Росії 19 липня прийняла в першому читанні урядовий законопроект про зміни до пенсійного законодавства, зокрема щодо підвищення пенсійного віку. Згідно з документом, вік виходу на пенсію в Росії буде підвищено з 55 до 63 років для жінок (з 2028 року) та з 60 до 65 років для чоловіків (з 2034 року). На думку російського уряду, ці заходи дозволять створити умови для підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, а також для щорічної індексації пенсій вище рівня інфляції. Проект реформи викликав негативну реакцію в російському суспільстві. 

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