Протести проти пенсійної реформи в Москві: затримано організаторів

У Москві в неділю, 29 липня, під час протестних акцій проти підвищення пенсійного віку затримали трьох осіб. "Затримані координатор штабу Олексія Навального в Москві Олег Степанов, а також голова Лібертаріанської партії Сергій Бойко і ведучий мітингу", - повідомив інформагенції "Інтерфакс" заступник голови Лібертаріанської партії Росії Кирило Самодуров. За словами Самодурова, причини затримання невідомі. Лібертаріанська партія Росії була організатором недільного мітингу.

Протести в Москві відбувалися на проспекті Академіка Сахарова. У прес-службі московської поліції повідомили, що в мітингу проти підвищення пенсійного віку взяли участь щонайменше 2,5 тисячі людей. Водночас Самодуров повідомив "Інтерфаксу", що на акції протесту зібралися п'ять тисяч чоловік.

На мітингу були помічені прапори і символіка Лібертаріанської партії Росії, партій "Яблуко" і "Демократичний вибір", руху "Відкрита Росія", анархістських і феміністських рухів. Мітингували також і прихильники опозиційного політика Олексія Навального. Присутні скандували гасла проти підвищення пенсійного віку і за відставку уряду.

Нагадаємо, Державна дума Росії 19 липня прийняла в першому читанні урядовий законопроект про зміни до пенсійного законодавства, зокрема щодо підвищення пенсійного віку. Згідно з документом, вік виходу на пенсію в Росії буде підвищено з 55 до 63 років для жінок (з 2028 року) та з 60 до 65 років для чоловіків (з 2034 року). На думку російського уряду, ці заходи дозволять створити умови для підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, а також для щорічної індексації пенсій вище рівня інфляції. Проект реформи викликав негативну реакцію в російському суспільстві.