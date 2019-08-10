Протести за вільні вибори: у чотирьох містах Росії затримали 325 мітингарів

У Москві в суботу, 10 серпня, після завершення узгодженої з владою акції "Повернемо собі право на вибори", в якій взяли участь близько 50 тисяч людей, відбулася неузгоджена демонстрація у вигляді "гулянь" центром російської столиці.

До неї закликали одразу кілька російських політиків. Зокрема Борис Золотаревський, начальник штабу політика Івана Жданова, запропонував прогулятися в бік адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

"Ми наполягаємо, що у москвичів є право вільно гуляти своїм містом, а не лише окремо взятим огородженим проспектом під наглядом поліції, котра їх б'є", - йдеться на сторінці акції у Facebook, створеній командою опозиційного політика Олексія Навального.

На акцію протесту в центрі Москви вийшли близько 50 тисяч людей

Своєю чергою, Слідчий комітет РФ застеріг від "участі у так званих "мирних прогулянках", пригрозивши "правовими наслідками - аж до кримінальної відповідальності" за такі "несанкціоновані заходи".

Центром Москви у напрямку до адміністрації президента РФ пішли сотні людей, повідомила агенція Reuters. Мітингарі скандували "Допускай!". Йдеться про вимогу допустити незалежних кандидатів на вибори до міської думи Москви.

Вхід в адміністрацію президента Росії оточила поліція, поблизу стояли автозаки. У центрі Москви через заклики до непогодженої владою акції протесту посилили заходи безпеки. Росгвардія перекрила прохід на Бульварному кільці. Як повідомила агенція "Інтерфакс", станом на 21:00 за київським часом "гуляння" почали затихати.

Силовики під час акції протесту

Силовики продовжили затримання демонстрантів. Як повідомив правозахисний проєкт "ОВД-Інфо", станом на вечір суботи під час акцій протесту в Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону та Брянську затримано 325 людей. Спершу затримання були переважно у Санкт-Петербурзі (загалом 81), але під час "гулянь" їхня кількість почала стрімко зростати й у Москві (229). "ОВД-Інфо" та видання "Медуза" повідомили, що окремих мітингарів били.

Учасники акції протесту

Нагадаємо, у Москві 27 липня та 3 серпня люди протестували проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці. На відео у соцмережах зафільмоване масове застосування сили російськими поліцейськими. Вони також затримували учасників акції, які перебували у магазині, кафе та метро. Серед затриманих є неповнолітні. Загалом на попередніх двох акціях протесту було майже 2400 затримань. Вибори до міської думи Москви заплановані на 8 вересня.