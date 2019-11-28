Протести в Іраку: кількість загиблих перевищила 400 осіб

Станом на п'ятницю, 29 листопада, в Іраку зафіксовано понад 400 загиблих під часантиурядових протестів, що тривають з 1 жовтня. Понад 15 тисяч людей по всій країні дістали при цьому поранень, інформує агенція Reuters і додає, що більшість жертв не мала зброї.

Напередодні декілька людей померли від ран, отриманих під час сутичок із іракськими силовиками у місті Насирія, що на півдні країні, розповіли агентству джерела в лікарнях. Загалом у цьому місті через сутички, за останніми даними, загинули 46 людей. Ще четверо людей 28 листопада загинули у Багдаді, де силовики обстрілювали мітингарів поблизу мосту через річку Тигр з вогнепальної зброї, а також застосовували гумові кулі. В сутичках у місті Ен-Наджаф, де протестувальники підпалили іранське консульство, упродовж дня загинули ще двоє людей.

Як повідомлялося, протести в Іраку спалахнули 1 жовтня у Багдаді і поширилися на інші міста в країні. Протестувальники виступають проти безробіття, корупції в уряді та низької якості послуг, зокрема, відключення електроенергії та нестачі води.