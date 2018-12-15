Протести в Угорщині: депутати прорвалися до громадського телеканалу

Під час антиурядових протестів в Угорщині група з 15 депутатів у понеділок, 17 грудня, прорвалася крізь охорону до будівлі громадського телеканалу MTV. Як повідомляє агенція dpa, народні обранці хочуть зачитати у зверненні до нації петицію протестувальників.

Зазначається, що двох депутатів вигнали з приміщення телеканалу, однак 13 осіб станом на вечір понеділка перебували там, відмовляючись виконати вимогу поліції покинути приміщення. На відеокадрах, знятих у приміщенні, видно, що деякі з депутатів лежать на підлозі, щоб їх не могли виштовхати.

Петиція, яку законодавці хочуть зачитати, містить п'ять вимог, серед яких, зокрема, скасування так званого "закону про рабство", зменшення понаднормового часу роботи для поліції, а також вимога незалежного правосуддя та чесних ЗМІ.

Нагадаємо, протести в Угорщині активізувалися після того, як 12 грудня парламент ухвалив зміни до трудового законодавства. Запропонований партією прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" (Fidesz) закон, які критики називають "законом про рабство", передбачає збільшення максимальної кількості понаднормових годин роботи на рік з нинішніх 250 до 400.

Згідно із законом, роботодавці гарантовано можуть призначати понаднормові 250 годин на рік кожному працівнику. Водночас можливе подальше збільшення понаднормової роботи за згодою працівника. Уряд стверджує, що зміни принесуть користь тим, хто хоче заробити більше грошей, працюючи більше годин. Але профспілки вважають, що роботодавці можуть використовувати низькі зарплати та інші методи тиску на працівників, примушуючи їх погоджуватися більше працювати.

Акція протесту в Будапешті минулої неділі, 16 грудня, була найбільшою за останній час та першою, до якої приєдналися люди з інших міст.