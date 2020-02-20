Протести в Нових Санжарах можуть бути пов'язані з місцевими виборами - ОДА

Про те, що евакуйовані з Китаю українці та іноземні громадяни будуть розміщені на карантин у селищі Нові Санжари, голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов дізнався в четвер, 20 лютого, вранці (тобто того ж дня, коли літак з евакуйованими прибув до України). Агресивна ж реакція місцевих жителів на це рішення може бути пов'язана з місцевими виборами, заявив він в інтерв'ю DW.

"Якщо я не помиляюся, то рішення було ухвалене або вчора ввечері (19 лютого. - Ред.), або пізно вночі. Ми дізналися про це, відповідно, рано вранці", - пояснив Синєгубов. Голові ОДА соромно за поведінку протестувальників, які намагалися перешкодити проїзду евакуйованих до санаторію. На його думку, така агресивна реакція може бути пов'язаною з майбутніми місцевими виборами. "Дійсно, не обійшлося без місцевого активу. Можливо, це пов'язано з прийдешніми місцевими виборами. Можливо. Тобто, хтось хоче заробити додаткові бали", - припускає Синєгубов.

За його словами, персонал санаторію, де розміщені евакуйовані, безпосередньо у контакті з ними задіяний не буде. "Там є інший персонал, який постійно перебуває з цими людьми, це і екіпаж літака, і лікарі, і працівники поліції. Вони перебувають постійно з ними. І надалі 14 днів будуть з ними", - сказав голова облдержадміністрації.

Як пояснив Синьогубов, евакуйовані не зможуть залишити санаторій, і ніхто не зможе до них зайти. "Вони забезпечені повністю харчуванням. Там є інтернет і, відповідно, телебачення. І засоби комунікації із рідними - це все є. Якщо їм чогось буде не вистачати, ми будемо додатково їх забезпечувати. Тут ми постійно на зв'язку. Повністю будівля п'ятиповерхова у їхньому розпорядженні. Однак через заходи безпеки буде обмежено пересування між поверхами", - уточнив він.