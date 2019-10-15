 Протести в Каталонії після вироків лідерам руху за незалежність: 25 затриманих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Каталонії після вироків лідерам руху за незалежність: 25 затриманих

В Каталонії тривають сутички після вироків лідерам руху за незалежність регіону. 25 людей затримано. Уряд у Мадриді засудив насильство з боку протестувальників.

Під час протестів в Барселоні

Під час протестів в Барселоні

Під час протестів у Каталонії в ніч на середу, 16 жовтня, які тривають через засудження до тривалих термінів ув'язнення лідерів руху за незалежність регіону, знов відбулись сутички мітингарів з правоохоронцями. Демонстранти в Барселоні та інших містах регіону підпалювали на вулицях барикади та ящики, кидали у сили безпеки різні предмети та вигукували до них образи, повідомляє агенція dpa. Поліцейські застосовували проти мітингарів палиці.

Внаслідок сутичок у Барселоні, Таррагоні та Лериді було затримано 25 людей, повідомила регіональна поліція. За даними ЗМІ, їх затримували через напади на правоохоронців та порушення суспільного порядку.

Протести тривають по всій Каталонії

Протести тривають по всій Каталонії

Раніше масові сутички стались також в барселонському аеропорту та інших місцях. Загалом травм у них зазнали близько 75 людей.

Уряд у Мадриді засудив жорстокі протести в Барселоні та інших містах Каталонії. Там зазначили, що демонстрації після засудження лідерів каталонського руху за незалежність не є "мирним громадянським рухом". Протестувальники, які становлять "меншість", за словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, робить ставку на насильство на вулицях каталонських міст.

Протестувальники у столиці Каталонії

Протестувальники у столиці Каталонії

Нагадаємо, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх засуджено за організацію забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів. Водночас проти тодішнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона було видано новий міжнародний ордер на арешт.

Дивитись відео 01:46

Каталонські урядовці за ґратами - Барселона протестує (03.11.2017)

DW.COM

У Каталонії масові протести після суду над лідерами руху за незалежність

Після вироків очільникам руху за незалежність Каталонії тисячі жителів регіону вийшли на акції протесту. Біля аеропорту Барселони відбулися сутички демонстрантів з поліцією, десятки рейсів скасовані. (14.10.2019)  

Протести в Барселоні: постраждали 75 людей

Під час сутичок протестувальників із поліцією в аеропорту Барселони за медичною допомогою звернулись десятки людей. Засуджені лідери руху за незалежність Каталонії звернуться до Європейського суду з прав людини. (15.10.2019)  

Нові протести в Каталонії: сутички між поліцією і демонстрантами

У Каталонії продовжуються масові акції протесту прихильників руху за незалежність. Між демонстрантами та поліцією знову відбулися сутички. (15.10.2019)  

Аудіо й відео до теми

Каталонські урядовці за ґратами - Барселона протестує (03.11.2017)  

Також за темою

Spanien Heftige Proteste in Barcelona nach Urteilen gegen Katalanen-Anführer

Протести в Барселоні: постраждали 75 людей 15.10.2019

Під час сутичок протестувальників із поліцією в аеропорту Барселони за медичною допомогою звернулись десятки людей. Засуджені лідери руху за незалежність Каталонії звернуться до Європейського суду з прав людини.

Spanien Barcelona | Protest gegen Verurteilung von Politikern

Нові протести в Каталонії: сутички між поліцією і демонстрантами 15.10.2019

У Каталонії продовжуються масові акції протесту прихильників руху за незалежність. Між демонстрантами та поліцією знову відбулися сутички.

Spanien Barcelona Flughafen | Protest gegen Verurteilung von Politikern | Ausschreitungen

У Каталонії масові протести після суду над лідерами руху за незалежність 14.10.2019

Після вироків очільникам руху за незалежність Каталонії тисячі жителів регіону вийшли на акції протесту. Біля аеропорту Барселони відбулися сутички демонстрантів з поліцією, десятки рейсів скасовані.

Реклама

Докладно

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Наступ на курдів у Сирії вигідний Ердогану, Асаду і Путіну

Через брак міжнародної підтримки Туреччина навряд чи досягне запланованих цілей на півночі Сирії, вважає Райнер Германн.  

Український борщ як запатентована назва? Чому б ні?

Як Україна захищатиме гастрономічну спадщину

Українським виробникам радять не зволікати з реєстрацією географічних назв власних продуктів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  