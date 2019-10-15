Протести в Каталонії після вироків лідерам руху за незалежність: 25 затриманих

Під час протестів у Каталонії в ніч на середу, 16 жовтня, які тривають через засудження до тривалих термінів ув'язнення лідерів руху за незалежність регіону, знов відбулись сутички мітингарів з правоохоронцями. Демонстранти в Барселоні та інших містах регіону підпалювали на вулицях барикади та ящики, кидали у сили безпеки різні предмети та вигукували до них образи, повідомляє агенція dpa. Поліцейські застосовували проти мітингарів палиці.

Внаслідок сутичок у Барселоні, Таррагоні та Лериді було затримано 25 людей, повідомила регіональна поліція. За даними ЗМІ, їх затримували через напади на правоохоронців та порушення суспільного порядку.

Протести тривають по всій Каталонії

Раніше масові сутички стались також в барселонському аеропорту та інших місцях. Загалом травм у них зазнали близько 75 людей.

Уряд у Мадриді засудив жорстокі протести в Барселоні та інших містах Каталонії. Там зазначили, що демонстрації після засудження лідерів каталонського руху за незалежність не є "мирним громадянським рухом". Протестувальники, які становлять "меншість", за словами прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, робить ставку на насильство на вулицях каталонських міст.

Протестувальники у столиці Каталонії

Нагадаємо, 14 жовтня дев'ятеро з 12 обвинувачених очільників руху Каталонії за незалежність були засуджені Верховним судом Іспанії до позбавлення волі на строки від дев'яти до 13 років. Їх засуджено за організацію забороненого Мадридом референдуму за відокремлення Каталонії від Іспанії, який відбувся у жовтні 2017 року. Дев'ятьох каталонських лідерів звинуватили у заколоті та чотирьох з них - у розтраті державних коштів. Водночас проти тодішнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона було видано новий міжнародний ордер на арешт.