 Протести в Гонконгу: що про них думають у решті Китаю | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 22.08.2019

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Світ

Протести в Гонконгу: що про них думають у решті Китаю

У китайських ЗМІ їх називають "погромниками" - але самі себе учасники акцій протесту вважають просто обуреними громадянами. Що про них думають у материковому Китаї?

Демонстрації у Гонконгу тривають

Демонстрації у Гонконгу тривають

У Гонконгу вже кілька місяців тривають масштабні акції протесту проти зростання впливу китайської влади. Колишня британська колонія є частиною КНР з 1997 року: їй надано статус спеціального адміністративного району і до 2047 року гарантовані широкі права, такі як свобода преси, зібрань і висловлення думок.

До нещодавнього часу влада Гонконгу відмовлялася видавати своїх мешканців материковому Китаю через непрозорість юридичної системи і широке застосування смертної кари. Однак на початку 2019 року уряд міста оголосив, що дозволить екстрадицію правопорушників на материк, до Макао і на Тайвань. Це і призвело до масових протестів. Згодом учасники демонстрацій перейшли до вимог проведення демократичних реформ, запровадження загального виборчого права і відставки глави уряду Гонконгу Керрі Лам.

Шанхай

Шанхай

"Що це дасть?"

Так само як і Гонконг на півдні країни, Шанхай на східному узбережжі Китаю також є великим торговельно-фінансовим центром: тут проживає понад 23 мільйони осіб. Проте, багато жителів Шанхаю, розташованого на відстані 1200 кілометрів від Гонконгу, ставляться до протестів з нерозумінням.

"Що це дасть? Навіщо вони так зазнаються?" - дивується 30-річний чоловік. Люди в Гонконгу повинні "просто працювати і жити мирним життям", розповідає він в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. На погляд шанхайців, демонстрації ні до чого не приведуть.

У журналіста Хосе Цяня, який живе в Шанхаї і публікується в міжнародних ЗМІ, склалося враження, що схожої думки дотримується більшість жителів материкового Китаю. "Вочевидь, вони точно не знають, що стало причиною протестів, як давно вони почалися і чого вимагають демонстранти", - пояснює Хосе Цянь в розмові з DW.

Хосе Цянь

Хосе Цянь

В основі такої позиції часто лежить страх перед можливою ескалацією насильства в Гонконгу. "Я підтримую гонконгську поліцію", - каже жінка, яка раніше сама чотири роки пропрацювала в цьому місті в фінансовому секторі. З того часу, як мегаполіс став частиною КНР, економічна ситуація в регіоні істотно покращилася - не в останню чергу завдяки підтримці з боку материкового Китаю, наголошує мешканка Шанхаю. "Тому я вважаю радикальні дії неправильними, навіть якщо я сама там не живу", - резюмує вона.

Єдине джерело інформації - китайські ЗМІ

Журналіст Хосе Цянь пояснює таку реакцію насамперед тим, що більшість жителів Шанхаю переважно отримують інформацію з китайських державних ЗМІ. А ті висвітлюють події в Гонконгу лише в вигідному офіційному Пекіну світлі.

"Ви можете називати це пропагандою або офіційною кампанією в ЗМІ, але тут існує лише одна версія історії", - наголошує журналіст. Державні ЗМІ не говорять про причини і витоки протестів в Гонконгу, а замість цього основну увагу приділяють ескалації насильства.

DW.COM

За оцінкою організаторів, протест у Гонконгу 18 серпня зібрав близько 1,7 мільйона учасників. У поліції називають значно менші цифри. Акція відбулася мирно. (18.08.2019)

Президент США Дональд Трамп не сумнівається, що лідер КНР Сі Цзіньпін зможе "швидко і гуманно" залагодити кризу в Гонконзі. Тим часом Китай провів військовий парад у сусідньому місті. (15.08.2019)

Аеропорт в Гонконгу поступово відновлює свою роботу після скасування двохсот рейсів напередодні. Глава адміністрації Кері Лам підтримує дії поліції щодо мітингарів. (13.08.2019)

У більшості китайців, що живуть на материку, немає доступу до альтернативних джерел інформації. Тому зовсім не дивно, що багато хто підтримує позицію офіційного Пекіна, навіть якщо той фактично прирівнює протестуючих до терористів.

Про це свідчить і реакція людей на вулицях Шанхая. Демонстранти в Гонконгу чинять неправильно, каже 70-річний пенсіонер, який здебільшого дивиться новинні випуски китайського державного мовника CCTV, а також слухає передачі Китайського національного радіо. Гонконг завжди був великим містом і важливим фінансовим центром, підкреслює чоловік. Тим негативніше він ставиться до протестуючих. "Цей натовп поки не зробив нічого доброго, тільки погане!" - впевнений житель Шанхая.

Гонконг після 2047 року

Втім, в самому Гонконгу демонстрантів не лякають ані подібні заяви, ані реальний ризик вторгнення військ КНР. Вони мають намір продовжувати виходити на вулиці.

"Ми знаємо, що термін нашої автономії закінчується (в 2047 році. - Ред.). Але щонайменше до того часу ми повинні відстоювати наші основні права і показувати світу, що у нас є свобода слова і зібрань", - заявив в ефірі ARD один з учасників протесту.

Тим часом питання про те, що станеться з Гонконгом після 2047, поки залишається відкритим.

  • Акції жовтих жилетів у Парижі

    Колір протесту

    Жовтий - Франція

    Жилети жовтого флуоресцентного кольору у Франції зобов'язані надягати водії у разі проблем з автомобілем. Це сприймається багатьма як тягар, тож жовтий і став символом непокори. Акції "жовтих жилетів" почалися усередині листопада 2018 року і стали найбільшими за останні десятиліття. Спочатку вони виступали проти зростання податків на бензин, але згодом вимоги протестувальників розширились.

  • Шафранова революція у М'янмі

    Колір протесту

    Шафрановий - М'янма

    2007 року буддистські ченці приєдналися до акцій протесту під шафрановим кольором проти тодішнього правлячого режиму М'янми (колишньої Бірми) через рішення влади скасувати субсидії на пальне. Ціни негайно ж зросли на 60, а то й на усі 100 відсотків. Протести отримали назву Шафранової революції через колір традиційних шат буддистських ченців.

  • Акції протесту проти заборони абортів у Аргентині

    Колір протесту

    Зелений - Аргентина

    З 2016 року Аргентиною прокотилися численні акції за легалізацію абортів у цій переважно католицькій країні. Це запобігло б смерті багатьох жінок унаслідок нелегальних абортів, казали учасники акцій. Вони використовували зелений колір, що став символом руху за дозвіл абортів. Але у серпні 2018 року Сенат країни не підтримав законопроект за скасування заборони переривання небажаної вагітності.

  • Революція парасольок у Гонконзі

    Колір протесту

    Жовтий - Гонконг

    "Революція парасольок" відбулася 2014 року в Гонконзі й тривала 79 днів. Причиною масових протестів став намір уряду в Пекіні провести вибори керівника адміністрації Гонконгу, допустивши на них лише заздалегідь визначених кандидатів. "Озброївшись" парасольками переважно жовтого кольору, мітингарі довгий час блокували центральні вулиці Гонконгу. Парасолі добре захищали від перцевого спрею поліції.

  • Протести червоних та жовтих сорочок в Таїланді в 2006-2010 роках

    Колір протесту

    Червоний і жовтий - Таїланд

    У Таїланді з 2006 по 2010 роки "червоні сорочки" та "жовті сорочки" символізували дві протилежні за політичними поглядами фракції. "Червоні сорочки" були прихильниками екс-прем'єр-міністра Таїланду Таксина Чинавата, що обіймав цю посаду з 2001 по 2006 рік. Його усунули унаслідок військового перевороту в вересні 2006 року. Натомість "жовті сорочки" представляли опозиційні до нього сили.

  • Помаранчева революція в Україні

    Колір протесту

    Помаранчевий - Україна

    Оголошена ЦВК перемога провладного кандидата Віктора Януковича в другому турі президентських виборів 2004 року вивела на вулиці Києва сотні тисяч людей. Символом протестів став помаранчевий колір - колір кампанії опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Протести з вимогою провести перевибори завершилися обранням Ющенка президентом й увішли в історію як "Помаранчева революція".

  • Зелений рух у Ірані 2009 року

    Колір протесту

    Зелений - Іран

    2009 року багато іранців не погодилися з офіційним результатом виборів, на яких було переобрано консервативного президента Махмуда Ахмадінежада. Під час тих протестів через суперечливий результат президентських виборів мітингарі широко використовували поширений в ісламській традиції зелений колір як символ незгоди з діями влади. Через це акції отримали назву "Зеленого руху".

  • Жовта революцію на Філіппінах

    Колір протесту

    Жовтий - Філіппіни

    21 серпня 1983 року тисячі філіппінців зібралися поблизу аеропорту Маніли, щоб привітати лідера опозиції Беніньйо Акіно-молодшого, котрий повертався з-за кордону. Натовп убрався в жовтий колір. Однак опозиціонера вбили того ж дня прямо в аеропорту, що вилилося в тривалі акції протесту, які переросли в Жовту революцію. Колір було обрано як символ однієї з пісень-шлягерів 1970-х років.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

Колір протесту

Протести "жовтих жилетів" у Франції стали не першими і не єдиними, де учасники об'єдналися під тим чи іншим кольором. У фотогалереї DW приклади інших кольорових протестів останніх років. (15.12.2018)  

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Демонстрації у Гонконгу тривають

Протести в Гонконгу: що про них думають у решті Китаю

Демонстранти продовжують свої акції протесту у Гонконгу. Що про них думають у материковому Китаї?  

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