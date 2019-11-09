Протести в Гонконгу: Китай погрожує регіону втратою автономії

Лідер КНР Сі Цзіньпін попередив протестувальників в Гонконгу, що насильство кидає виклик принципу "одна країна - дві системи", який лежить в основі особливого автономного статусу мегаполісу. Про це він заявив у четвер, 14 листопада, передає агенція AFP. "Насильницька протиправна діяльність" демонстрантів серйозно зашкодила "верховенству закону та соціальному порядку" в Гонконзі, наголосив він, цитує People Daily. Глава Китаю також зазначив, що зараз найактуальнішим завданням є припинення насильства та хаосу та повернення ладу в Гонконзі.

Тим часом акції протесту в автономії тривають. Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів поблизу місцевого технічного університету. Протестувальники, своєю чергою, застосовували проти поліції рогатки. Внаслідок протестів загинув 70-річний чоловік, який зазнав серйозних травм від удару камінням.

Під час протестів в Гонконгу

Четвертий день поспіль мітингарі блокують важливі транспортні магістралі, у регіоні не працює багато станцій метро та автобусних маршрутів, тунель Кросс-Харбор, який з'єднує густонаселений район Коулун с фінансовим центром залишається зачиненим. Багато шкіл та університетів в регіоні не працюють. Кілька лікарень припинили всі невідкладні операції.

Принцип "одна країна - дві системи" був закріплений під час передачі колишньої британської колонії Гонконгу Китаю в 1997 році. Він гарантує населенню адміністративного регіону свободи, які не діють на материковому Китаю. Однак протестувальники в Гонконгу звинувачують уряд в Пекіні у дедалі більшому обмеженні гарантованих основних прав, таких як свобода думки та преси.

Демонстранти на акції протесту

Протести в Гонконзі тривають уже кілька місяців. Жителі міста почали протестувати проти ухвалення закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади та не припинили акції після скасування розгляду цього законопроєкту. За даними організаторів, у деякі дні в акціях брали участь понад мільйон людей.